Сильно принижені: навіщо Путін скликає великий Радбез

У Кремлі начебто планують провести засідання Радбезу. Один із варіантів – там обговорять відповідь на операцію СБУ "Павутина", яку провела Україна 1 червня.

Як розповів 24 Каналу політолог Тарас Загородній, не треба забувати, що 12 червня – це "День Росії". З нагоди "свята" Владіміру Путіну потрібно щось провести й показати роботу.

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Чому Путін скликає Радбез

Серед інших можливих варіантів – обговорення підриву залізничних мостів, приєднання нових територій. Адже росіяни погрожують захопленням Харківської та Сумської областей, тому можуть влаштувати виставу з їхнім "приєднанням".

До того ж у порядку денному може бути допомога від Північної Кореї, адже не так давно країну відвідував секретар російського Радбезу Сєргєй Шойгу. Можливо, там йому обіцяли зброю чи іншу підтримку.

Якщо у Кремлі говоритимуть про операцію "Павутина", то вони дуже запізнилися з реакцією. Ба більше, не можна лякати Україну відповіддю за справедливе знищення військових цілей ворога. Адже це наша держава відповідає на російську агресію.

Звичайно, що вони сильно принижені, тому що атака відбулася на основну їхню гордість – ядерну тріаду. Звичайно, росіяни хотіли б показати, що вони не такі слабкі. Думаю, це основні питання, які вони обговорять,

– сказав політолог.

Подібне велике засідання Радбезу відбулося напередодні повномасштабного вторгнення. Можливо, Путін хоче перекласти відповідальність за нові рішення на всіх присутніх. Також не варто відкидати оголошення мобілізації, адже є інформація про скорочення витрат людям, які пішли добровільно.

Однак, залишається питанням, чи все це справді вдасться реалізувати, чи все-таки Путін вчергове почне залякувати світ.