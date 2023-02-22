Вдовам загиблих окупантів у Владивостоці подарували ковбасу
Адміністрація Владивостока подарувала дружинам загиблих в Україні російських військових ковбасні набори.
Після цього, як ця новина розлетілася ЗМІ, публікацію видалили. Проте її копія збереглася в архіві, пише 24 Канал.
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Замість чоловіка-окупанта – ковбаса
Вочевидь, "Лади" закінчились. Зокрема 22 лютого у Владивостоці дружинам ліквідованих російських загарбників видали продуктові набори з ковбасними виробами.
Звичайно, Росії не вигідно платити за кожного загиблого на війні проти України, адже їх вже понад 145 тисяч.
Місцева влада повідомила, що вручення подарунків проводилося спільно з компанією "Ратимір". На її сайті вказано, що це "один із провідних російських брендів м'ясної продукції на Далекому Сході". Загалом компанія випускає ковбаси, сосиски, паштети, консерви та напівфабрикати.
І іншому регіоні родинам мертвих окупантів віддячують пельменями
- 17 лютого у російській Туві святкували Новий рік за місячним календарем "Шагаа". З цього приводу місцеві чиновники зробили цікавий подарунок родині загиблого окупанта.
- За інформацією російських ЗМІ, у селі Алдан-Маадир родині ліквідованого на війні в Україні окупанта віддячили пачкою пельменів.
- Валентина Ондар, яка стала власницею принизливого подарунка, – мати трьох синів. Її молодший син "героїчно загинув" на війні в Україні, вбиваючи українців у Лисичанську.
- Наразі на війні перебуває ще один син Валентини. Тож згодом родина Ондар зможе отримати другу пачку пельменів.