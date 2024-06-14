У Ростовській області вибухнуло авто військового високопосадовця, – ЗМІ

У Росії вибухнуло авто військового високопосадовця. Це сталося у місті Міллерово, що у Ростовській області.

Про це пишуть російські ЗМІ. Згідно з оприлюдненою інформацією, з'ясувалося, що у машині був начальник штабу військової частини Вадим Собеський.

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У Росії вибухнуло авто військового високопосадовця

За даними росЗМІ, у Міллеровому Ростовській області вибухнула легкова машина. Як розповідають очевидці, автомобіль спалахнув на дорозі й за деякий час пролунав вибух.

Місцеві телеграм-канали стверджують, що у машині був начальник штабу військової частини Вадим Собеський. Зазначається, що йому вдалося вистрибнути з палаючого транспорту.

Вадим Собеський їхав своєю "Вольво", коли авто раптово зашипіло і почало диміти. Офіцер покинув салон і майже одразу після цього пролунав вибух,

– йдеться у повідомленні.

У Ростовській області вибухнуло авто начальника штабу військової частини: дивіться відео

За попередньою інформацією, внаслідок цього "неприємного" інциденту начальник штабу не постраждав. Офіційних коментарів від екстрених служб та силових відомств щодо цього не було.

Вибух автомобіля російського військового високопосадовця: дивіться відео

Наразі відомо, що у причинах "розбираються силовики". Попередньо, однією з основних версій вважають несправність газового обладнання.

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