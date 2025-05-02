Путін не має ресурсів для великого наступу, але є ознаки щодо іншого задуму

Російська армія перебуває на межі виснаження. Її ресурси для ведення війни стрімко вичерпуються. Масова мобілізація кількох мільйонів людей навряд чи змінить ситуацію, адже таку кількість особового складу просто не буде чим озброїти.

У цій ситуації російський диктатор Владімір Путін може мати іншу мету – повне захоплення Донецької області. Проте, як зазначив в етері 24 Каналу військовий експерт і засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, реалізувати цей план Росії навряд чи вдасться.

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Що закінчується у Росії

За словами військового експерта, у росіян майже закінчилося артилерійське озброєння і танки. За їхніми ж даними, у них знижується промислове виробництво, зокрема у сфері ВПК. Попри те, що Росія досі отримує доходи від нафти й газу, вона вже не здатна виготовляти зброю в тих обсягах, як скажімо, пів року тому.

Ми практично "під нуль" знищили їхні склади з бронетехнікою та артилерією,

– зазначив Нарожний.

Міністерство оборони оприлюднило звіт за квітень: знищено 1860 артилерійських установок, що еквівалентно 86 артилерійським дивізіонам. Це більше, ніж мають Велика Британія чи Німеччина. Таку кількість артилерії українські військові знищили прямо на полі бою в Україні.

У Росії просто немає ресурсів для ведення повномасштабної війни. Навіть якщо вони мобілізують 2 – 3 мільйони осіб, їх не буде чим озброїти.

Де може бути основний удар

Попри це, Владімір Путін готується до літньої кампанії. Це підтверджується щоденними зведеннями Генштабу – кількість бойових зіткнень не зменшується, а навіть зростає. Щодня фіксується 120 – 150 боїв. На Донбаському напрямку ворог накопичує сили.

Хоча раніше Павло Нарожний припускав, що головний удар прийдеться на Сумщину чи Харківщину, зараз стає зрозуміло, що основним напрямком буде Донбас. Зокрема – спроба захоплення залишків Донецької області, які нині перебувають під контролем ЗСУ. Це близько 22 – 25% регіону, включаючи Слов'янсько-Краматорську агломерацію.

Ймовірно, Росія спробує через Торецьк дійти до Костянтинівки й захопити Покровськ, а далі – до Слов'янська й Краматорська,

– поділився військовий експерт.

Основна мета цієї операції – не стільки військова, скільки пропагандистська: показати, що Росія "звільнила" всю Донецьку область.

Втім, Нарожний переконаний, що їм це не вдасться. Це практично нереально. Росіяни вже рік не можуть взяти Часів Яр – значно менше місто, ніж Костянтинівка, де до широкомасштабного вторгнення проживало лише 10 – 15 тисяч людей. Тому не йдеться про "легку прогулянку" до межі Дніпропетровської області. Навіть якщо їм вдасться просунутись, це займе дуже багато часу.

Якщо розглядати найгірший сценарій, то противник не зупиниться на межі Дніпропетровської області. Вони намагатимуться просуватися далі. Зараз ворог перебуває на межі Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей. Вони намагаються пробитися на територію Дніпропетровщини – залишилося 5 – 6 кілометрів. Тобто ця межа не є для них кінцевою – вони прагнутимуть йти далі.