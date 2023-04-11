Відправлять гинути за незрозумілі цілі: Подоляк про електронні повістки в Росії

В Росії прирівняють електронні повістки до паперових. Їх будуть надсилати у так званий електронний кабінет через державні послуги. А за 7 днів починатимуть діяти певні обмеження. Утім, жодної масштабної мобілізації росіяни не оголосять.

Про це в ефірі 24 Каналу сказав радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він наголосив на іншій проблемі ворога і стосується вона геть не "живої сили".

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Карма в дії

Михайло Подоляк пояснив, росіяни не оголошуватимуть масштабну мобілізацію, оскільки дуже залежать від реакції суспільства. А вона, звісно, не буде позитивною за таких подій.

"Все виглядає іронічно і кармічно. Бо вони ж думали, що 2 – 3 тижні і все буде вирішено. Але сьогодні все тільки гірше – росіянам заборонять виїжджати, брати кредит, відкривати бізнес, керувати авто. Тобто перетворять на повноцінних рабів", – припустив недалеке майбутнє росіян Подоляк.

Михайло Подоляк про мобілізацію в Росії: дивитись відео

Знають, яку ціну заплатять

Росія вже бачить свій фінал і чітко розуміє, яку ціну заплатить, вважає посадовець. Росіяни налякані і не мають жодного права голосу, як і можливості відмовитися від своїх майбутніх повісток.

Їм чітко сказали: ми вас будемо тримати як "м’ясо", яке відправимо гинути за незрозумілі цілі в окупаційній війні. Вас усіх історично ненавидітимуть. В нас інша ситуація – ми захищаємо свої території, обороняємо сім'ї, ми розуміємо мотивацію. Ми захищаємо право України існувати як держави – це фундаментальна відмінність від Росії,

– зазначив радник.

Проблема Росії

Попри такий масовий набір "живої сили", в Росії проблема зовсім з іншим. Михайло Подоляк наголосив, що можна набрати будь-яку кількість людей, але питання – чим вони будуть воювати.

"Росія втрачає інструментальну можливість ведення війни. Я маю на увазі снаряди, ракети, бронетехніку. Вона не розраховувала, що Україна буде 14 місяців оборонятися і наступати у відповідь", – додав він.

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