"Музей" викрадених речей: у Росії окупанти відкрили виставку з експонатами з так званої "сво"

У російському місті Нефтеюганськ відкрили "музей", у якому презентували викрадені речі з тимчасово окупованих територій. Окупанти навіть вигадали "благородну мету"такої виставки.

Про відкриття такого "музею" у Тюменській області повідомляють місцеві ЗМІ. З кадрів, опублікованих у мережі, видно, що на полицях є викрадені номерні знаки, форма та навіть старі газети, передає 24 Канал.

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Окупанти пробили чергове дно

Так званий "музей" з речами із "зони спецоперації" відкрили у місті Нефтеюганськ. Усі речі – викрадені з тимчасово окупованих територій України. На опублікованих кадрах видно військову форму, спорядження, старі газети, книжки, магнітофони, медалі, посвідчення та навіть автомобільні номери.

Цинічність окупантів пробила чергове дно, коли організатори пояснили мету створення такого "музею". Мовляв, виставка "демонструє схожість росіян та українців", а також може розповісти "про братерство народів, які входили до складу СРСР".

Виставкою ми хотіли показати важливість нашої спільної з українцями історії, яка була і яка пишеться зараз. Розповісти про братерство народів, про великий могутній СРСР, де створювалося багато розробок, які застосовуються зараз, донині. На одній із полиць у нас є газета "Правда" 1945 року, присвячена перемозі у Великій Вітчизняній війні. Після закінчення СВО буде і наша переможна газета,

– цинічно заявив організатор "музею" Дєніс Грибков.

Ба більше, він додав, що "музей" на цьому не зупиниться, й до колекції планують додати більше речей із так званої "зони проведення спецоперації".

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