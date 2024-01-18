Об открытии такого "музея" в Тюменской области сообщают местные СМИ. Из кадров, опубликованных в сети, видно, что на полках есть похищенные номерные знаки, форма и даже старые газеты, передает 24 Канал.
Смотрите также Перечеркнул всю пропаганду одним сообщением: Медведев признал, что Россия хочет захватить всю Украину
Оккупанты пробили очередное дно
Так называемый "музей" с вещами из "зоны спецоперации" открыли в городе Нефтеюганск. Все вещи – похищены с временно оккупированных территорий Украины. На опубликованных кадрах видна военная форма, снаряжение, старые газеты, книги, магнитофоны, медали, удостоверения и даже автомобильные номера.
Циничность оккупантов пробила очередное дно, когда организаторы объяснили цель создания такого "музея". Мол, выставка "демонстрирует сходство россиян и украинцев", а также может рассказать "о братстве народов, входивших в СССР".
Выставкой мы хотели показать важность нашей общей с украинцами истории, которая была и пишется сейчас. Рассказать о братстве народов, о великом могущественном СССР, где создавалось много разработок, применяемых сейчас, по сей день. На одной из полок у нас есть газета "Правда" 1945, посвященная победе в Великой Отечественной войне. После окончания СВО будет и наша победная газета,
– цинично заявил организатор "музея" Денис Грибков.
Более того, он добавил, что "музей" на этом не остановится, и в коллекцию планируют добавить больше вещей из так называемой "зоны проведения спецоперации".
"Музей" похищенных вещей: смотрите видео
Россияне остались без отопления в мороз
- Пока оккупанты хвастаются какими-то "музеями", местные жители в сильные морозы остаются без отопления. Так, в российском городе Липецк в мороз в -24 градуса в многоэтажках не стало отопления. Как пояснили местные власти, это произошло из-за прорыва теплосети в нескольких местах.
- К слову, это не единственный случай. Так, в Подмосковье из-за отсутствия отопления во время сильных морозов часть граждан осталась без тепла. Тогда температура в домах достигала максимум 12 градусов тепла, а также лопались батареи. Местные власти никак не реагировали на претензии и вместо ремонта коммуникаций предлагали россиянам одеяла.
- Чтобы хоть как-нибудь согреться, людям пришлось разводить костер на улицах. Так они могли хоть чуть-чуть согреться.