Об открытии такого "музея" в Тюменской области сообщают местные СМИ. Из кадров, опубликованных в сети, видно, что на полках есть похищенные номерные знаки, форма и даже старые газеты, передает 24 Канал.

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Оккупанты пробили очередное дно

Так называемый "музей" с вещами из "зоны спецоперации" открыли в городе Нефтеюганск. Все вещи – похищены с временно оккупированных территорий Украины. На опубликованных кадрах видна военная форма, снаряжение, старые газеты, книги, магнитофоны, медали, удостоверения и даже автомобильные номера.

Циничность оккупантов пробила очередное дно, когда организаторы объяснили цель создания такого "музея". Мол, выставка "демонстрирует сходство россиян и украинцев", а также может рассказать "о братстве народов, входивших в СССР".

Выставкой мы хотели показать важность нашей общей с украинцами истории, которая была и пишется сейчас. Рассказать о братстве народов, о великом могущественном СССР, где создавалось много разработок, применяемых сейчас, по сей день. На одной из полок у нас есть газета "Правда" 1945, посвященная победе в Великой Отечественной войне. После окончания СВО будет и наша победная газета,

– цинично заявил организатор "музея" Денис Грибков.

Более того, он добавил, что "музей" на этом не остановится, и в коллекцию планируют добавить больше вещей из так называемой "зоны проведения спецоперации".

"Музей" похищенных вещей: смотрите видео

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