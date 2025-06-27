Через втрати на фронті Росія змушена відновлювати останні запаси бронетехніки СРСР, – ISW

Росія надалі хоче відновити свої запаси, що наявні з часів Радянського Союзу. На супутникових знімках російських військових складів та ремонтних підприємств помітне накопичення їхньої бронетехніки.

Про це пише 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики вивчали висновки OSINT-аналітиків, які показували обладнання на російських базах.

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Росія активно відновлює стару техніку для залучення в війні

Супутникові знімки були зроблені над російськими бронетанковими ремонтними заводами (БТРЗ), де окупанти ремонтують пошкоджену бронетехніку та відновлюють радянську "законсервовану" техніку. Однак старе озброєння, ймовірно, має не настільки хороший стан, щоб негайно розпочати виконувати завдання на фронті.

Так 81-й БТРЗ в Армавірі, що розташований у Краснодарському краї, за даними аналітиків, щорічно може відновлювати відновлює до 200 старих бронетранспортерів з 2023 року. Цей завод є одним з тих, де ремонтують та модернізують БТР-70/80 зі складів і, ймовірно, ремонтують пошкоджені БТР з поля бою.

Інший завод – 144-й БТРЗ у Єкатеринбурзі – єдиний у Росії, де є змога відновлювати старіші бойові машини десанту та ремонтувати БМП-2 та БМД-2. Щорічно там відновлюється від 100 до 150 БМД-2 БМД та БТР-Д.

Арзамаський машинобудівний завод у Нижньогородській області, за рік може виробляти 500 бронетранспортерів БТР-82. Однак останнім часом озброєння на заводі стало більше. Аналітики припускають, що Росія могла або збільшити обсяги виробництва, або почати на цьому заводі ремонтувати пошкоджені БТР.

За даними OSINT-аналітиків, виробництвом та відновленням бойових машин десанту Росія займається й на Курганмашзаводі у Курганській області. Там фахівці за рік виробляє від 100 до 120 БМД-4М, приблизно 360 БМП-3 та від 20 до 30 БТР-МДМ.

Супутникові знімки показують накопичення російської бронетехніки на БТРЗ / Фото з Х Jompy

Інститут вивчення війни каже, що Росія з початку повномасштабної війни використовувала запаси бронетехніки радянських часів, щоб компенсувати високі втрати на фронті. Однак з часом цей ресурс стає менш доступним.

Через проблеми з виготовленням та відновленням бронетехніки, а також її суттєвими втратами у 2023 і 2024 роках росіяни на передовій повинні частіше використовувати мотоцикли та баггі. Цікаво, що в Британському міжнародному інституті стратегічних досліджень (IISS) порахували, що за 2024 рік російська армія втратила понад 3700 БМП та БТР.