У Росії відповіли на заяву Зеленського про можливу повномасштабну війну
Джерело:ТАСС
Володимир Зеленський заявив, що не заперечує можливості повномасштабної війни з Росією. У Держдумі вже відреагували на слова українського президента.
На слова Зеленського відгукнувся голова комітету російської Держдуми у справах СНД Леонід Калашников.
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Відповідь Росії на заяву Зеленського про повномасштабну війну
Коментуючи заяву українського лідера про ймовірність повномасштабної війни України з Росією, Калашников переклав відповідальність на Київ. Він зазначив, що Росія, яка захопила український Крим і здійснює агресію на Донбасі, начебто не хоче війни з Україною.
Ніхто в Росії не хоче воювати з Україною, таке може статися тільки у випадку здійснення провокації зі сторони Києва,
– сказав представник Держдуми.
Його відповідь є традиційною реакцією країни-окупанта на схожі заяви.
Зеленський про можливість повномасштабної війни
- Виступаючи 10 вересня на форумі YES, Зеленський допустив можливість повномасштабної війни з Росією.
- Однак, на думку українського лідера, це стане найбільшою помилкою країни-агресора. Крім того, це найстрашніше, що він як українець може собі уявити.