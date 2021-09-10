У Росії відповіли на заяву Зеленського про можливу повномасштабну війну

Володимир Зеленський заявив, що не заперечує можливості повномасштабної війни з Росією. У Держдумі вже відреагували на слова українського президента.

На слова Зеленського відгукнувся голова комітету російської Держдуми у справах СНД Леонід Калашников.

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Відповідь Росії на заяву Зеленського про повномасштабну війну

Коментуючи заяву українського лідера про ймовірність повномасштабної війни України з Росією, Калашников переклав відповідальність на Київ. Він зазначив, що Росія, яка захопила український Крим і здійснює агресію на Донбасі, начебто не хоче війни з Україною.

Ніхто в Росії не хоче воювати з Україною, таке може статися тільки у випадку здійснення провокації зі сторони Києва,

– сказав представник Держдуми.

Його відповідь є традиційною реакцією країни-окупанта на схожі заяви.

Зеленський про можливість повномасштабної війни