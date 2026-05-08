8 травня, 22:15
У Росії відреагували на заяву Трампа про триденне перемир'я
У Росії відреагували на пропозицію Трампа про триденне перемир'я. Там кажуть, що це в інтересах Москви.
Про це повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков, передає "Вы слушали маяк".
Як у Росії ставляться до перемир'я, яке запропонував Трамп?
Ушаков заявив, що пропозиція Трампа є розвитком його розмови з Путіним раніше.
Така домовленість була досягнута в ході розмови двох лідерів, під час якої було зазначено, що США та СРСР були союзниками у Другій світовій війні. Москва цілком підтримала ідею перемир'я.
Перемир'я з 9 по 11 травня включає обмін полоненими 1000 на 1000. Ушаков зазначив, що представники США перебувають на зв'язку з Києвом.
Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що продовжити перемир'я до 11 травня було ідеєю Трампа.