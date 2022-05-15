З Росії відверто сміються, – Рибачук відповів, чи досі Захід боїться Путіна
Країни НАТО цілком мають бажання передавати Україні більш потужну зброю. Страху розізлити Путіна вже немає, а з Росії вже відверто сміються.
Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політик та громадський діяч Олег Рибачук. За його словами, можна зробити висновок, що західний світ уже не боїться російського диктатора.
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З Росії відверто знущається західна преса, – Рибачук
Росія тривалий час шантажувала колективний Захід загрозою застосування ядерної зброї, а отже, початком ядерної війни. Проте, як вважає політик, ядерний шантаж закінчився, а ніякого страху вже немає. Мовляв, це можна помітити, як країни Заходу реагують на "карикатурні" загрози від Росії.
Західна преса вже відверто та знущально сміється з Росії й говорить, що вона теж має ядерну зброю,
– помітив Рибачук.
Він зазначив, що це було відчутно ще раніше – кілька тижнів тому. Саме тому питання важкої зброї не є "каменем спотикання" для західного світу, а отже, є готовність поставляти надозброєння.
Десь приблизно 1,5 тисячі наших військовослужбовців навчені, як використовувати сучасну зброю. Є лінії фінансування. Є готовність поставляти. Зникли розмови про наступальну зброю. Я не бачив останніми тижнями розмов щодо наступальної чи оборонної зброї.
Рибачук зауважив на тому, що для країни, яка захищається є виправданою будь-яка зброя, тому що борються і воюють за своє життя – за свою свободу.
"Ставки настільки високі, що ти не можеш говорити, що гармата, яка стріляє умовно 20 кілометрів – це оборонна (зброя – 24 канал), а яка стріляє 40 кілометрів – це наступальна. Чи ракета, яка летить на 100 кілометрів оборонна, а на 300 – наступальна. Про це вже перестали говорити", – констатував він.
Рибачук висловився про нинішню реакцію Заходу щодо Росії: дивіться відео (початок теми з 7:55)
Українці опановують надсучасну зброю
На думку громадського діяча, зараз питання полягає лиш у навчанні й готовності українських військових подібну зброю майстерно використовувати.
Українські ж військові й пілоти вже довели Заходу, що можуть літати не тільки на радянських літаках, а й на F16, на яких вони зараз тренуються.
Наші артилеристи можуть дуже ефективно використовувати сучасні засоби зброї й фактично ми про це заявили – українська армія переходить на стандарти НАТО,
– наголосив політик.
Він розповів, що наразі ще "вигрібають", що залишилось із радянського арсеналу, але українська армія переходить на сучасні й дуже технологічні засоби зброї.
"Ми маємо дуже велику підтримку через електронні засоби війни – радіолокація, супутники. Сучасна війна виграється на рівні точної інформації й можливості відстежувати рухи ворога", – підсумував Рибачук.
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