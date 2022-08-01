Наскільки міжнародні конфлікти відволічуть увагу від України: думка політолога

У світі назрівають нові військові загрози. Так, мовиться про можливий напад Китаю на Тайвань, а також конфлікт Сербії та Косово.

путін зацікавлений у тому, аби у світі виникало якомога більше конфліктів. Про це 24 каналу сказав політолог Михайло Бесараб.

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Численні конфлікти у світі вигідні росії

"Безумовно, дії Сербії, спрямовані на агресію проти Косово, умисне нагнітання ситуації на Балканах вписуються в інтереси кремля. Ми не можемо виключати, що Вучич діє так агресивно за вказівкою путіна або за згоди путіна", – сказав Бесараб.

Конфлікт Китаю і Тайваню може вибухнути у будь-який момент. Навряд чи Китай цілеспрямовано діє в інтересах росії, але в такому випадку спроби піти на ескалацію проти Тайваню гратимуть на руку москві.

росії треба вийти з одноосібного гетто, у якому увага всієї світової громадськості прикута до російсько-української війни. Їй треба збільшити кількість точок нестабільності на планеті, щоб відвертати увагу наших західних партнерів, розтягувати їхні можливості та вивести себе з основного фокуса уваги світової спільноти,

– пояснив Бессараб.

Російсько-українська війна провокує нові загрози у світі

На думку політолога, відтягування припинення війни в Україні провокує нові загрози у світі. Цю "пожежу" потрібно загасити якнайшвидше.

Кожен наступний день війни підвищує ймовірність виникнення нових конфліктів на тлі російсько-українського протистояння та часом нерішучих дій західних партнерів. Усе це підштовхує людей недоброї волі здійснювати агресію та захоплення, йти на конфлікти, які давно назрівали,

– резюмував він.

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