Наскільки міжнародні конфлікти відволічуть увагу від України: думка політолога
У світі назрівають нові військові загрози. Так, мовиться про можливий напад Китаю на Тайвань, а також конфлікт Сербії та Косово.
путін зацікавлений у тому, аби у світі виникало якомога більше конфліктів. Про це 24 каналу сказав політолог Михайло Бесараб.
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Численні конфлікти у світі вигідні росії
"Безумовно, дії Сербії, спрямовані на агресію проти Косово, умисне нагнітання ситуації на Балканах вписуються в інтереси кремля. Ми не можемо виключати, що Вучич діє так агресивно за вказівкою путіна або за згоди путіна", – сказав Бесараб.
Конфлікт Китаю і Тайваню може вибухнути у будь-який момент. Навряд чи Китай цілеспрямовано діє в інтересах росії, але в такому випадку спроби піти на ескалацію проти Тайваню гратимуть на руку москві.
росії треба вийти з одноосібного гетто, у якому увага всієї світової громадськості прикута до російсько-української війни. Їй треба збільшити кількість точок нестабільності на планеті, щоб відвертати увагу наших західних партнерів, розтягувати їхні можливості та вивести себе з основного фокуса уваги світової спільноти,
– пояснив Бессараб.
Російсько-українська війна провокує нові загрози у світі
На думку політолога, відтягування припинення війни в Україні провокує нові загрози у світі. Цю "пожежу" потрібно загасити якнайшвидше.
Кожен наступний день війни підвищує ймовірність виникнення нових конфліктів на тлі російсько-українського протистояння та часом нерішучих дій західних партнерів. Усе це підштовхує людей недоброї волі здійснювати агресію та захоплення, йти на конфлікти, які давно назрівали,
– резюмував він.
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