З Росії вилетіли два борти військової авіації: ймовірно, прямують у Казахстан

Два борти військово-транспортної авіації 6 січня вилетіли з Підмосков'я для проведення "миротворчої" операції. Наразі таку операцію запланували в одній країні – Казахстані.

Росія відправила військові літаки

Літаки прямують на авіабази центрального військового округу Росії. Штаб округу розташований неподалік кордону з Казахстаном.

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Відомо, що до операції залучили військово-транспортні літаки Ан-124 та ІЛ-76. Інший борт – ІЛ-76МБ – прямує у Білорусь.



З Росії вилетіли 3 військові борти / Фото телеграм-каналу "Оперативная линия"

Центральний військовий округ Росії: карта

Російські війська введуть в Казахстан: що відомо

Президент Казахстану Касир-Жомарт Токаєв 5 січня звернувся до країн Організації Договору про колективну безпеку (мовиться про Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан) з проханням про військову допомогу. Протести у своїй країні політик назвав "терористичною загрозою".

Глава комітету Думи Росії з питань СНД Леонід Калашнікова підтвердив, що Москва відправить своїх військових у Казахстан. Однак нібито для "миротворчих цілей", а "порядку російські бійці наводити не будуть". Кремлівські силовики перебуватимуть у країні поки там не стабілізується ситуація. Вони нібито охоронятимуть важливі об'єкти.

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Приводом для протестів стало підвищення у майже 2 рази ціни на скраплений газ. До слова, ціна на нього у Казахстані в рази менша за українську. Водночас Казахстан добуває велику кількість власного газового конденсату і нафти. Втім протести не вщухли навіть попри поступки з боку влади, відставку уряду та зниження ціни на газ. Тож, схоже на те, що ціна на газ стала лише приводом для протестів, а істинна їхня причина – передовсім політична.

Повний текст публікації телеграм-каналу "Оперативная линия":

Два борти військово-транспортної авіації (Ан-124 і Іл-76) ПКС Росії вилетіли нещодавно з Підмосков'я у напрямку призначених авіабаз Центрального військового округу, ще один Іл-76МД прямує до Білорусії, ймовірно, також за планом проведеної миротворчої операції.

За можливість бачити гранд мерсі товаришам із Літакового радара.