Заклик Трампа: чому в Росії збільшилась кількість добровольців в армії

В Росії ув'язнені й ті, хто перебувають під слідством, а також ті, хто на волі, активізувалися, виявили бажання підписати контракт і поїхати на війну. Хоча "спецконтингенту" в Росії залишилось не так багато. У 2025 році закрилися 2 тюрми, у 2024 році – 53.

Про це 24 Каналу повідомила голова фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, зазначивши, що зараз в Росії медкомісії у військкоматах стримують потік охочих поїхати на фронт.

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Хто серед російських добровольців?

Серед тих, хто виявив бажання йти на війну, є колишні військові, бізнесмени, чиновники. Всі вони намагаються встигнути отримати виплати від держави та уникнути терміну ув'язнення через проблеми з законом.

Це заклик Трампа. Росіяни повірили у кінець війни. Вони нині поспіхом закінчують всі свої справи, намагаються вскочити в цей останній потяг: ті, хто перебував під слідством, домашнім арештом, хто мав підозру, отримав звинувачення,

– розповіла Романова.

З її слів, ці добровольці навіть пробують дати хабаря, аби пройти медкомісію у військкоматі, відповідно – позбутися терміну ув'язнення, оскільки вважають, що, умовно кажучи, завтра вже буде пізно, бо Трамп наведе порядок і закінчить війну. Вони, зі слів Романової, переживають, що залишаться з судимістю та отримають 9 – 12 років позбавлення волі.

Який план у добровольців, які поспішають на війну?

Аналогічна ситуація, зі слів голови фонду "Русь сидящая", відбувається на волі. Вона розповіла, що люди в достатку, ті, які були налаштовані проти війни, серед яких жителі Москви, Санкт-Петербургу, Єкатеринбургу теж намагаються "штурмувати" черги на медкомісії.

Вони, зі слів Романової, передбачають, що запишуться в армію, отримають 5 мільйонів рублів, доїдуть до лінії фронту і в цей момент бойові дії закінчаться.

У всіх такий план. В Росії багато хто вірить, що війна завершиться у найближчі 1 – 2 місяці,

– зазначила Романова.

Добровольці можуть перетворитись у повстанців

Якщо сподівання російських добровольців про швидке припинення вогню не справдяться, тоді, на думку Романової, в Росії може бути повстання "сильних та розумних, які досі на війну не йшли".

Я бачу, що йдуть з в'язниці найобережніші, ті, які все прораховували, бо всі інші, вбивці на тлі пияцтва, давно пішли на війну й загинули. Зараз йдуть розумні,

– підкреслила Романова.

Нагадаємо, ГУР МО України повідомило, що Росія цьогоріч планує набрати в армію 126 тисяч людей зі "спецконтингенту". До нього входять ув'язнені; ті, які перебувають під слідством; мають заборгованості за кредитами. У такий спосіб військово-політичне керівництво країни-агресорки хоче відновити втрати живої сили, які російська армія щодня зазнає на фронті.

Зазначимо, президент Трамп закликав Росію сісти за стіл переговорів задля завершення війни. Він висунув ультиматум і заявив, що якщо Кремль не погодиться на перемир'я, він буде змушений запровадити нові санкції. Однак, на думку політолога Ігоря Рейтеровича, Путін зараз намагається затягнути час, аби вибити для себе перед переговорами кращі стартові позиції.