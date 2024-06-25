Виплати зросли у 80 разів: в Росії розгорається битва за найманців

Путін жодним словам не прокоментував інциденти в Севастополі та Дагестані. Очевидно, щоб не мати дурний вигляд. Тому що від першої особи штовхати нісенітницю про "український слід" на Кавказі або про "цілеспрямований удар по цивільних", коли самі російські військові клянуться, що "збили ракету з курсу" – це нижче плінтуса.

Розриви між реальністю та діями Кремля збільшуються

Тим більше, що досі нема ясності, чия ракета. Було достатньо часу для надання доказів. До того, що вони можуть показати надалі, всі будуть мати нуль довіри. Тому розпочалися ігри в демарші МЗС тощо.

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Росія "відповіла" у властивій манері – рівно о 12:00, а потім о 12:30 вдарила (попередньо) "Іскандерами" по цивільних у Покровську. Вранці був удар по Одесі. Очевидно, це і є та "помста США", про яку весь цей час говорили у Москві.

Тобто від ненависті до Вашингтона Владімір Путін вбиває людей, яких начебто збирався "звільнити". Розриви між реальністю та діями російської влади трапляються все частіше і стають все більше масштабними. Причина – проблеми, що накопичуються, які можна сховати тільки в повністю альтернативній картині світу.

Як росіяни оспівують міць ЗСУ

Приклад. Після зняття Сєргєя Шойгу новий міністр оборони Росії Андрєй Бєлоусов відзначився помітною фразою: "Можна помилятися, але не можна брехати". Читаємо зведення міноборони Росії за добу: "За даними МО Росії, за добу втрати Сил оборони України становили до 2005 осіб". Структури втрат немає, та вона й не потрібна – цифри взяті зі стелі.

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Навіщо це робити, коли вже буквально всі в самій Росії насміхаються з їхньої манери звітувати, – загадка. Міноборони Росії повідомляє, що за день вони збили чотири ракети Patriot. Питання – чим, якщо це зенітні ракети?

Єдине пояснення – від протилежного: Росія щось запустила Україною, Patriot це збили, але в російській статистиці це тепер інтерпретується як знищення американських ракет. Ну, логічно.

У цій логіці росіяни за день "збили" 6 ATACMS – пунктом управління, радаром та пусковими установками у Криму.

Якщо ви хочете сповнитися міццю української армії, то знайте, що станом на 24 червня російські війська "знищили":

613 (!) українських літаків;

276 гелікоптерів,

26 500 тисяч БпЛА;

533 ЗРК;

16 416 (!) танків та ББМ;

1 348 РСЗВ (!);

10 805 знарядь польової артилерії та мінометів;

23 тисячі автомобілів спеціальної військової техніки.

Посоромтеся всі, хто каже, що нашій армії чогось не вистачає. Дивно, що з такою армадою ми й досі не форсуємо Волгу. Інакше стан справ на фронті у Росії не пояснити.

Росіяни більше не хочуть воювати навіть за будь-які гроші

За офіційними даними, у Дагестані вбили 20 осіб (це без нападників), з них 15 – правоохоронці. Півсотні постраждалих є у важкому стані. Не дивно, що в такому становищі залучення Кавказу до так званої "СВО" знижується. Натомість у Росії розгорається битва за найманців.

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За даними російських ЗМІ, 51 регіон Росії ввів додаткові виплати для найманців і підвищував їх. Середній розмір виплат за два роки зріс у 80 разів. Основне зростання – у 2024 році. Частина регіонів не платить нічого, бо свідомо програє конкуренцію. Наприклад, у Пскові доплата нуль, бо люди їдуть найматися через Санкт-Петербург. Гроші з Санкт-Петербурга – труни до Пскова.

Разова доплата найманцям у бідних регіонах перевищує середній дохід у десятки разів (в Адигеї – у 55 разів). Але навіть за таких цифр є проблеми. Частина людей готова воювати за більші чи менші гроші. Але більшість не готова воювати за жодні гроші. Тоді залишається лише масова примусова мобілізація, на яку Кремль не хоче йти.

За всіх проблем у нас ці моменти теж треба бачити. Путін брязкає ядерною зброєю не тому, що в нього все гаразд.