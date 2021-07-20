У Росії визнали право України вступати до НАТО та ЄС, проте засумнівались у реальності цього

У Кремлі визнали, що Україна має суверенне право приєднатись до Євросоюзу та Північноатлантичного альянсу. Проте у Москві не змогли без "але": Росія сумнівається, що у найближчому майбутньому це буде реальним.

У цьому спробував переконати заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак. Він дав інтерв'ю виданню Politique Internationale, яке опублікували на сайті посольства Росії у Франції.

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М'яч – на стороні НАТО, – Козак

Козак впевнений, що у ситуації з євроатлантичною інтеграцією України, "м'яч саме на стороні ЄС та НАТО".

За нашими оцінками, навряд чи Україна до них приєднається в найближчому майбутньому. В які альянси вступати – це виключне суверенне право України. Незалежно від того, вигідно це чи невигідно Росії,

– зазначив Козак.

У Кремлі хочуть розповісти Україні про наслідки

Держава-агресор, звісно, запевняє, що втручатись у вибір Києва не збирається. Проте готова роз'яснити наслідки таких кроків у політичному та економічному аспектах. У Кремлі, за словами Козака, хочуть бути впевненими, що вибір українців – усвідомлений.

Путін раніше агресивно коментував ймовірний вступ України в НАТО

Зазначимо, що раніше перспектива приєднання України до НАТО викликала агресивну реакцію Росії. Так Володимир Путін заявляв, що "за таких умов час польоту ракети від Харкова до Москви зменшиться до 7 – 10 хвилин". За словами глави Кремля, західні країни і "раніше плювали на інтереси Росії у питаннях розширення Альянсу".

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Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков теж ошелешив тим, що, мовляв, вступ України в НАТО – "червона лінія для Росії у відносинах з Заходом". Таку неабияку "стурбованість" Кремля викликала заява президента США Джо Байдена про можливе надання Україні Плану дій щодо членства в Альянсі.