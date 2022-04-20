Низка міністрів фінансів на чолі із Джанет Еллен, а також керівники центральних банків покинули засідання Великої двадцятки після початку виступу представників Росії.

Бойкот відбувся у середу 20 квітня. Серед інших офіційних осіб залу засідання покинув міністр фінансів України Сергій Марченко.

Читайте також США ввели нові санкції проти Росії

Хто покинув засідання

У ЗМІ розповідають, що засідання було присвячене економічним ризикам, пов'язаним із вторгненням Росії в Україну.

Один зі співрозмовників журналістів відзначив, що деякі офіційні особи, які були присутні на заході, вимкнули камери та перекладачі, коли розпочався виступ представників Росії.



Росії влаштували бойкот на зустрічі G20 / Фото твітер Chrystia Freeland

Міністр фінансів Канади Христя Фріланд розмістила у твіттері фото учасників бойкоту. Серед них – міністр фінансів України Сергій Марченко, президент Європейського центрального банку Крістін Лагард, голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл, керівник Банку Англії Ендрю Бейлі, комісар ЄС з економіки Паоло Джентілоні та міністр фінансів Нідерландів Сігрід Кааг.

Зверніть увагу – брифінг Зеленського та Шарля Мішеля: дивіться відео