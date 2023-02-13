Росія знову палає: у Вологодській області потужно загорівся газопровід

У Вологодській області, що в Росії, сталася потужна пожежа на газопроводі. На місце події прибули пожежники.

Пожежа сталася вранці 13 лютого. Попередньо, постраждалих чи жертв немає. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Так, у Нюксенському районі Вологодської області загорівся газопровід. Як розповіли рятувальники, спостерігалося факельне горіння. У підсумку ділянку перекрили та локалізували горіння.

За даними МНС, постраждалих внаслідок пожежі немає.

Глава Нюксенського району Ігор Чугреєв зазначив, що пожежа сталася на ділянці газопроводу Ухта – Торжок. Цей газопровід є транзитним, у Вологодській області до нього немає підключень. Наразі транспортування газу перекинули на резервну нитку.

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