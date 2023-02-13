Росія знову палає: у Вологодській області потужно загорівся газопровід
У Вологодській області, що в Росії, сталася потужна пожежа на газопроводі. На місце події прибули пожежники.
Пожежа сталася вранці 13 лютого. Попередньо, постраждалих чи жертв немає. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.
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У Росії знову сталася пожежа на газопроводі
Так, у Нюксенському районі Вологодської області загорівся газопровід. Як розповіли рятувальники, спостерігалося факельне горіння. У підсумку ділянку перекрили та локалізували горіння.
За даними МНС, постраждалих внаслідок пожежі немає.
Глава Нюксенського району Ігор Чугреєв зазначив, що пожежа сталася на ділянці газопроводу Ухта – Торжок. Цей газопровід є транзитним, у Вологодській області до нього немає підключень. Наразі транспортування газу перекинули на резервну нитку.
Потужні пожежі у Росії: останні новини
- У Росії продовжують палати промислові об'єкти. Нещодавно у Новошахтинському в Ростовській області загорівся нафтопереробний завод.
- 12 лютого у російській столиці сталася пожежа – загорілася будівля у міжнародному діловому центрі Moscow Towers.
- У місті Новосибірську стався вибух газу, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа. Звісно, що рятувальникам вдалося через деякий час приборкати полум'я, однак воно знищило частину житлового будинку.
- У ніч на 4 лютого на одному з промислових об'єктів Бєлгородської області трапилася "бавовна", унаслідок якої спалахнула потужна пожежа. Ця подія, ймовірно, ще сильніше порушить логістику окупантів.
- Так, вогонь перекинувся на цистерни, пожежу довго не могли загасити. Відомо, що на підприємстві, де розміщена нафтобаза, виготовляють металоконструкції, які російські загарбники використовують в Україні.
- За словами губернатора, пожежа наробила "серйозних збитків".