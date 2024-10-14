"Напружились ще 2 країни": чим може обернутись співпраця Росії та КНДР

Північна Корея постачає Росії не лише озброєння, а й людські ресурси. Крім того, країни вже підписали угоду про стратегічне партнерство.

Така співпраця може посилити постачання військової допомоги Україні від двох країн, які побоюються КНДР. Про це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зауваживши, що перемога України є в інтересах не лише Заходу.

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Чим може обернутись співпраця Росії та КНДР

За словами головного консультанта, через співпрацю Росії та КНДР потрібно очікувати вищого рівня підтримки України з боку країн, які безпосередньо побоюються Північної Кореї. Ці країни – це Японія та Південна Корея. Країни цього східноазійського регіону відчувають ризики та навіть загрозу від Північної Кореї.

Коли Владімір Путін приїхав до КНДР для підписання безпекової угоди, була миттєва реакція Південної Кореї, яка зазначила, що раніше країна не постачала озброєння Україні, а обмежувалась гуманітарною допомогою, то зараз, ймовірно, Південна Корея перегляне це рішення.

Одна справа, коли Північна Корея передавала Росії снаряди та ракети, але тут вже з'являється якась безпекова угода, яка, ймовірно, означає, що Росія також буде допомагати Північній Кореї,

– зауважив Ус.

Крім того, Кім Чен Ин наказав привести артилерію в бойову готовність та підготуватися до повномасштабних боїв на кордоні з Південною Кореєю. Ймовірно, що КНДР потрібна для цього Росія в ролі союзника.

Головний консультант пояснив, що ситуація з північнокорейськими військовими є проблемою для України та Сил оборони, які будуть з ними зіштовхуватись на полі бою.

З геополітичного погляду, Україна може очікувати на більшу підтримку з боку Південної Кореї та Японії. Тому перемога нашої країни у війні стане перемогою не лише для Європи та США, а й для цих країн.

До речі, поблизу тимчасово окупованого Донецька 3 жовтня внаслідок ракетного удару ЗСУ могли знищити 6 офіцерів з КНДР. Наразі українські військові офіційно не коментували цю інформацію.