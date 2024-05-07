Російський літак "впустив" авіабомбу на Краснодарський край, – росЗМІ

Російський літак скинув бомбу на село в Краснодарському краї. Ще кілька днів тому бомби падали на Бєлгородщині.

У селі Воронцовка Краснодарського краю трапився "нештатний сход" боєприпасу з російського літака. Після падіння бомба вибухнула. Про це повідомляють російські видання.

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Наслідки радіння бомби у Воронцовці

Ступінь руйнувань у Воронцовці наразі невідомий – відповідних повідомлень у мережі знайти не вдалося. Примітно, що у місцевих чатах жителі населеного пункту шукають контакти майстрів, які займаються вікнами.

Воронцовка на карті:

До слова, напередодні російські літаки упустили дві бомби на Білгородську область – і це всього за 2 дні. Зокрема 4 травня внаслідок падінння ФАБ-500 на Бєлгород постраждали 7 осіб, пошкоджені десятки будинків та автомобілі.

Загалом лише у березні-квітні цього року російські військово-космічні сили скинули на Бєлгородську область понад 20 авіабомб.

Переважно місцева влада просто відмовчується, рідше – визнає провину, виправдовуючись "технічною помилкою", як трапилось наприкінці квітня цього ж року.

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Тим часом росіяни розосередили близько 40 своїх літаків після удару України на аеродром "Кущевська" у тому ж Краснодарському краї. Аналітики переконані, що це вплине на майбутні бойові вильоти Росії.