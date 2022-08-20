У росії вперше визнали отруєння своїх військових і сальдо: бідкаються на "хімічний тероризм"

У росії міноборони заявило про "хімічне отруєння" своїх військових. Як не дивно, в цьому намагаються звинуватити Україну.

Таку заяву міноборони росії зробило 20 серпня. Тепер кремль "збирає докази причетності України" й скаржиться на "хімічний тероризм".

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Що ж сталося в окупантів

міноборони росії заявило, що 31 липня до лікарень потрапили окупанти, які "виконували завдання" у Запорізькій області й отруїлися. росія стверджує, що в крові загарбників виявили ботулотоксин типу "В".

Тому тепер у москві погрожують "збором доказів" нібито "хімічного тероризму України", через що отруїлися росіяни, які вирішили "виконувати завдання" на чужій території. Чи планують росіяни пояснювати у своїх "доказах" що вони забули на Запоріжжі? Малоймовірно, але варто було б.

Крім того, на тлі заяв про "український хімічний тероризм" окупанти анонсували додаткові розслідування щодо отруєння колаборанта володимира сальдо.

Що там із сальдо

На початку серпня гауляйтер Херсонщини сальдо заявив, що припиняє виконувати свої "обов'язки". Мовляв, час йому піти на лікарняний. На заміну сальдо поставили росіянина – представника фсб сєргея єлісєєва. Експерти кажуть, що так кремль готує окуповані території до анексії росією.

В МВС України напередодні заявляли, що мають інформацію, що у сальдо – дуже важке отруєння, він у медикаментозній комі перебуває у Москві. Своїми заявами росія це підтвердила.

Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський наголосив, що росіяни вже почали позбуватись колаборантів. Саме росіяни стоять за отруєннями.

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