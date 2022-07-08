У росії вже масові арешти, почали їсти самі себе, – Подоляк

В окупантів репресивна модель державного управління. Якщо вона їсть когось зовні – це одна справа, а якщо зовні не вдається, то вони у такому випадку починають їсти один одного.

Про це у ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповів радник глави ОП Михайло Подоляк. Він також зазначив, що росія – країна канібальського типу, тому її агресивна риторика не є дивною.

Читайте також В ОП сказали, чи є загроза ядерного удару росії по Україні

"Після військової поразки у росії почнеться те, що і завжди. Ця країна почне займатись "самоїдством", як вони кажуть. Запуститься процес самоліквідації, будуть табори для своїх – беломорканал, система ГУЛАГ. Вони почнуть нищити свою еліту, що там залишилась", – переконаний Подоляк.

Тоталітарна машина знищить себе сама

До речі, у росії вже йде хвиля арештів, їх стало багато. В них вже це все відбувається, подивіться. У різних вищих учбових закладах – ректори і професура, всіх арештовують. Це не питання не підтримки війни, як такої – це вже початок знищення самих себе,

– зазначає Михайло Подоляк.

В окупантів репресивна модель державного управління. Якщо вона їсть когось зовні – це одна справа, а якщо зовні не вдається, то вони у такому випадку починають їсти один одного, каже радник глави ОП.

Це дуже важливо для того, аби ми розуміли – не можна з канібалами сідати за стіл переговорів. У них інша логіка та інша мораль,

– пояснює Подоляк.

За його словами, росіяни вважають за добре "з’їсти" людський мозок, а ми в Україні вважаємо, що потрібно розвивати людський мозок, аби люди були розумні та моральні. І оце вся різниця.

Повне інтерв'ю із Михайлом Подоляком: дивіться відео