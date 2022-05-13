У Росії є 2 причини, щоб істерити через ленд-ліз, – Фейгін

Ленд-ліз, який ухвалили в США, докорінно змінить ситуацію на фронті на користь України. Саме тому в Кремлі так хворобливо на нього реагують. Утім, є ще одна причина, чому вони так зляться.

Про це 24 каналу повідомив російський правозахисник Марк Фейгін. Він розповів про те, чому в Росії почали так перейматись допомозі Україні від США.

До теми Ворог скоро відчує ленд-ліз, – радник глави МВС

Перша причина істерії

У Росії є 2 причини, щоб істерити через ленд-ліз,

– заявив правозахисник.

За словами Фейгіна, перша полягає в тому, що американське озброєння кардинально змінить оперативну картину на всіх фронтах. Водночас не колись там, а вже незабаром.

"Якщо 9 травня Джо Байден підписав закон про ленд-ліз, то вже наступного дня Конгрес США затвердив 40 мільярдну воєнну допомогу. І не якихось там танків з табуретками, а справжнього потужного озброєння", – зазначив Фейгін.

Росіяни хочуть встигнути до поставок

На думку Фейгіна, росіяни почали забирати свої сили з Харківщини, оскільки вирішили сконцентруватись на основних напрямках – Луганській та Донецькій областях. Так вони хочуть бодай спробувати вийти на адміністративні кордони цих областей, доки не поставлять американську зброю в Україну.

Читайте також Хто б не був при владі США – Україну підтримуватимуть і надалі, – політолог

"Який сенс намагатись штурмувати Харків, якщо це абсолютно марно. Для цього в росіян немає ні сил, ні можливостей", – додав він.

Друга причина істерії

Фейгін пояснив ще одну причину масової істерії Кремля через ленд-ліз для України. Він зазначив, що вже зараз у Росії почали лунати фрази, що нібито Україна розплачуватиметься за цю допомогу США з покоління в покоління, а Вашингтон робитиме з нашою державою, що забажає.

Однак правозахисник наголосив, що у Кремлі прекрасно знають, що саме їхня держава й оплачуватиме озброєння, яке зараз надають США Україні.

Вони прекрасно знають, що їхні гроші (державні, корпоративні), які заморозили в результаті санкцій, підуть на оплату ленд-лізу. Це як мінімум 350 мільярдів доларів, які центробанк залишив в цінних паперах у США. Тобто платитиме не Київ, а Москва,

– підкреслив Фейгін.

Правозахисник додав, що саме це російську верхівку злить найбільше. Їх дуже гризе думка, що цю допомогу вони оплачуватимуть зі своїх кишень – виноградників, яхт та іншого. Тобто їх ще й "кинули" на гроші.

"Саме тому на це так боляче реагують у Кремлі. Вони не хочуть програвати. Так ще й своїм коштом", – підсумував Фейгін.

Фейгін розповів, чому Росія так істерить через ленд-ліз: дивіться відео



Ленд-ліз для України: коротко