В Росії є до Медведчука запитання, – політолог сказав, на кого робить ставки Кремль

У проросійській партії "Опозиційна платформа – За життя" відбувається розкол. Але він, зокрема для виборців, залишається не дуже помітним.

Водночас група Сергія Льовочкіна міцніше стоїть на ногах саме в Україні. Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог Костянтин Батозський.

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Які запитання є в Росії до Медведчука

За його словами, умовно проросійські виборці голосують за ОПЗЖ. Адже знають, що це партія, яка один раз сказала, що не має інших гравців на полі.

Мені здається, що в Росії є до Віктора Медведчука певні запитання. Найголовніше – навіщо ми втратили гроші,

– наголосив Батозський.

Він зауважив, що раніше в Медведчука були дуже великі інвестиції. Але з кожним днем українці все більше дізнаються про тіньові схеми політика. Вони були б неможливі без згоди Кремля.

На кого ставить Кремль

Нещодавно журналісти-розслідувачі Bihus.Info опублікували записи розмов Медведчука з російськими політиками та ватажками бойовиків.

Політолог зауважив, що Росія очікувала від Медведчука зовсім іншого результату, ніж він показує в Україні. Тому Кремль обирає між різними варіантами, на кого робити ставку:

на самого Віктора Медведчука;

на Вадима Новинського;

на Сергія Льовочкіна;

на "Партію Шарія";

на Євгенія Мураєва.

"Кремль зараз обирає. Я б не сказав, що вони (влада Кремля – 24 канал), станом на зараз, зробили якусь остаточну ставку", – сказав Батозський.

Політолог назвав нову ставку Кремля: дивіться відео

Що відомо про розкол в ОПЗЖ