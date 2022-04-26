В Росії є потенціал для ескалації, – політолог

26 квітня 2022 , 20:20
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Розмови про третю світову війну та ядерні удари, не щось більше, аніж "намацування" ґрунту всередині Росії. Останні заяви Лаврова яскраво про це свідчать.

Про це розповів політолог Олег Саакян у ефірі 24 каналу. Він також додав, що Росія може продовжувати загострення війни в Україні, ще дуже довго.

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З іншого боку, варто розуміти, що у Росії ще є потенціал для ескалації конфлікту і удар по логістиці та конвоях зі зброєю – також елемент "намацування" реакції країн Заходу,
– стверджує Саакян.

Чи є у Росії сили "підіймати градус" війни в Україні

"Вони можуть грамотно вдарити, аби виконати поставлену мету і підняти градус напруження. Тим самим поставити НАТО перед вибором стосовно вступу у війну Росії проти України. Потенціал до загострення конфлікту ще не вичерпався, бо більше – в Росії ще не було повномасштабної мобілізації і ще навіть не оголошена війна Україні," – стверджує політолог.

Чому Росія цього не робить – зокрема тому, що попереду завал, а позаду ліс горить. Вона не має шляху ні вперед, ні назад. Вперед йти не готові, бо суспільство хоч і підтримує фанатично вбивства в Україні, але не готове воювати саме,
– говорить Олег Саакян.

На думку політолога, зараз російська влада намагається зрозуміти, чи вдастся ще повернути машину пропаганди у бік пояснення, що перемога можлива не тільки військовим шляхом і тому заяви Лаврова йдуть по черзі: мирне завершення війни та можливість ядерної війни.

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Автор: Олена Кандяк