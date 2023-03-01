У Росії за "дискредитацію" окупантів планують кидати у тюрму на 15 років

До Держдуми Росії внесли поправки до Кримінального кодексу і КпАП. Відтепер за "дискредитацію" російських окупантів, які воюють в Україні, може загрожувати до 15 років в'язниці.

Про це розповів спікер Держдуми В'ячеслав Володін. За його словами, крім позбавлення волі, порушникам загрожує й інші види покарань.

Дивіться також Росіяни звинувачують у підготовці хіматаки: ISW припустив, звідки ростуть ноги нової жахалки

Зокрема, порушникам загрожують:

штрафи до п'яти мільйонів рублів або в розмірі заробітної плати чи іншого доходу засудженого за період до п'яти років,

або виправні чи примусові роботи до п'яти років,

або позбавлення волі на строк до 15 років.

За словами Володіна, ця законодавча ініціатива нібито "захистить" усіх окупантів, які воюють в Україні.

Що передбачають правки

Згідно з поправками, "будь-яке публічне поширення завідомо неправдивої інформації, а також публічні дії, спрямовані на дискредитацію збройних сил Росії, добровольчих формувань, організацій та осіб, що сприяють у виконанні покладених на ЗС РФ завдань, є неприпустимими".

Володін зазначив, що друге читання документа заплановане вже на 2 березня. А третє, підсумкове, читання – на 14 березня.

Сім'ям загиблих російських окупантів дають лід та дрова

Росія не перестає дивувати рівнем "підтримки" родин тих, кого відправили на вірну загибель в Україну. Однак тепер у Москві думають, чи не забагато дають цим людям. Таку заяву видав повноважений представник Путіна в Уральському окрузі Владімір Якушев на зустрічі з мобілізованими у Свердловській області.

За словами Владіміра Якушева, допомога родинам тих, хто з високою ймовірністю вже не повернеться до Росії, має бути нібито не нав'язливою та зайвою. Тобто родини мобілізованих не мають отримувати забагато дров, рушників чи баранів. Не потрібно балувати росіян.