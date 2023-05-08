Московська прописка за участь у війні: у Росії придумали план-капкан

У столиці Росії розпочали процес формування добровольчих батальйонів. Умови дуже цікаві. Це мають бути громадяни Росії. Ну, воно і зрозуміло, хоча таких достатньо і в Таджикистані, і у Вірменії, і в Білорусі.

Як у Москві заманюють на війну

Добровольці мають мати московську реєстрацію. Якщо вони її не мають, то їм оформляють.

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Тобто кожен мешканець села Вата, Ханти-Мансійського автономного округу, який бажає успіху в житті, може стати по клацанню пальців "корінним" жителем Москви. Дякую "СВО" за це!

Далі все стандартно, контракт 6 місяців, підготовка від 1 місяця до 3, але, ймовірно, все буде швидше. Зарплата на руки – 80 тисяч і 40 тисяч після закінчення підготовки за кожен місяць. Після підписання контракту зарплата у "Московському батальйоні" становитиме 280 тисяч + 50 тисяч рублів від влади Москви.

Тобто "московські" отримуватимуть на 80 тисяч рублів більше за іншу масу на забій. Це майже на рівні кадирівців. Також видаватимуть премії за "досягнення".

Наприклад, за підбитий танк обіцяють 1 мільйон рублів, за БТР – 600 тисяч. Хоча, "московським" обіцяють, що далі 2-ї лінії їх не поженуть. Так?

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"Ваню, йди воюй"

Таким чином, Собянін розгорнув кампанію з набору добровольців, не лише з особливими доплатами від уряду Москви, а й заманюючи маргіналів з периферії московською пропискою. Що тут скажеш, Москва не гумова? Ще і як гумова!

Чую скоро серед "корінних" москвичок примножиться кількість вдів, з характерною вологодською говіркою і на білих "Ладах". Ну, а хто ж відмовиться?

Прописка + статус "москвички" + виплата + біла "Лада" = просто тотальний профіт! Ваню, йди воюй!