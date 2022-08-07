У росії заблокували Patreon та Grammarly

Сайт сервісу Patreon відтепер недоступний на території росії. У росії вирішили закрити доступ до Patreon, який дозволяє авторам поширювати свої роботи з платною підпискою.

У росії заблокували ще 102 сайти

Відповідно до рішення генпрокуратури росії, російські провайдери закрили доступ до антивоєнної заяви редакції Doxa, опублікованої 25 лютого на Patreon. Через те, що сервіс використовує протокол HTTPS, недоступний весь сайт Patreon.

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Як пишуть російські медіа, проблеми з доступом також виникли в онлайн-сервісу Grammarly, який допомагає ефективніше писати тексти англійською.

Під блокування потрапила сторінка із заявою сервісу про те, що він припиняє роботу в росії та білорусі.

Пропагандистські ЗМІ пишуть, що через блокування сторінок на Patreon та Grammarly доступ до сайтів може бути повністю недоступний у ряду операторів.

Згідно з рішенням російської генпрокуратури, у росії заблокували ще 102 сайти, зокрема й українські ЗМІ.

Які ще сайти заблокували в росії

У росії через вторгнення в Україну не працюють ряд сайтів та різноманітних джерел для отримання інформації чи спілкування. На початку березня у росії вирішили заблокувати офіційні сайти українських відомств й ЗМІ. У перелік ресурсів, яких боїться держава-агресорка, потрапив і 24 канал.

Також у березні роскомнадзор заблокував сервіс Google News. Сервіс вирішили заблокувати, адже на Google News буцімто поширюють "фейки" про ситуацію в Україні.

У квітні роскомнадзор включив до реєстру заблокованих сайтів на території росії ресурс Jooble – сервіс для пошуку роботи. Сайт також не працює на території білорусі.

Окрім того, недоступною у росії стала найбільша онлайн-платформа для гри в шахи Chess.com. заблокував сторінки сайту зі статтями "Про війну в Україні" та "Українські шахісти під час війни".

Покинути ринок держави-терориста вирішив сервіс Proton VPN. У червні стало відомо, що росія, ймовірно, почала блокувати сервіс.

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