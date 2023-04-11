У Росії заборонять виїжджати за кордон призовникам, які отримали повістки

У Росії чоловікам призовного віку, які отримали повістку, заборонять виїжджати за кордон. Також Кремль створить загальну електронну базу даних призовників.

Голова комітету з оборони Держдуми Андрій Картаполов заявив росЗМІ, що повістки також відправлятимуть рекомендованими поштовими листами та можуть дублювати їх в електронному вигляді. Тобто електронні та паперові повістки матимуть однакову юридичну силу, пише 24 Канал.

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Що відомо про "закручування гайок" в Росії

Громадянам, які підлягають призову на військову службу й отримали повістку військового комісаріату, з дня, коли відповідно до федерального закону такий порядок денний вважається врученим, забороняється виїзд з Росії,

– мовиться в проєкті закону країни-агресора.

У Кремлі також вигадали, що заборона виїжджати за кордон діє до того часу, поки громадянин Росії з'явиться до військового комісаріату.

Окрім того, створять загальну електронну базу даних призовників, дані до якої обов'язково мають вносити Федеральна податкова служба, органи слідства, суди, пенсійний фонд, медичні організації, ЦВК, виші та інші організації.

Рупор російського диктатора Дмітрій Пєсков заявив, що нібито така цифровізація потрібна, щоб система стала "зрозумілою, швидкою, інформативною та легкою для всіх громадян".

Причому він заявив, що у Кремля "немає відчуття", що обговорення нового законопроєкту може спричинити паніку та нову хвилю еміграції. Справді, Путін давно переконався, що росіяни публічно не протистоятимуть його злочинним ідеям.

Варто додати, що російська Держдума має розглянути проєкт закону в другому читанні вже 11 квітня.

Які ще обмеження запровадять щодо ухилянтів

Російські пропагандисти пишуть, що нібито повістка вважатиметься врученою через 7 днів з моменту появи її в реєстрі. Так званий "реєстр" має бути публічним. Тобто, якщо призовник отримав повістку, проте не прийшов у військкомат, то:

йому заборонять реєструватись у податковому режимі "Податок на професійний дохід";

припинять реєстрації нерухомості та постановки її на кадастровий облік;

заборонять їздити за кермом та реєструвати транспортні засоби;

не надаватимуть кредит та договір позики.

Тобто всім росіянам, які не хочуть вмирати в Україні, обмежать права в Росії так, щоб у них не було великого вибору.

Що відомо про нововведення й паніку росіян