У Росії загалом залишилося 460 ракет: Арестович закликав не ігнорувати повітряну тривогу

Росія, ймовірно, готується до нового масованого обстрілу. Однак, ракетна потужність ворога поступово зменшується. Наразі у противника ракет всього на кілька атак.

Про це повідомив радник Офісу Президента Олексій Арестович. За його словами, усі попередження уже передано. Наразі в Чорному морі країна-терорист збільшила кількість ракетоносіїв.

До теми Окупанти збільшили кількість кораблів у Чорному морі: військові оцінили ракетну загрозу

Вони готуються до нового удару. Всі офіційні, й неофіційні попередження передано – не ігноруйте повітряну тривогу найближчим часом,

– наголосив Олексій Арестович.

Залп ракет під час атак зменшився

Водночас радник зазначив, що кількість ракет у Росії знижується: позаминулий ракетний обстріл – залп 70, минулий – 38 ракет.

Щодо майбутнього удару, він посилається на оцінки ОК "Південь", яке попередило, що на Україну наразі націлено 24 ракети.

"Ймовірно, вони їх піднакопичили тепер хочуть застосувати", – додав Арестович.

Скільки всього ракет залишилось у Росії

Також він зауважив, що минулий раз російські війська застосовували ракети середньої дальності – 540 кілометрів, і у них нічого не вийшло.

Структура ракет в Росії змінюється не у їх користь. На момент минулої атаки в Росії залишалось 460 – 500 крилатих ракет,

– зазначив Арестович.

Він провів орієнтовний розрахунок можливих обстрілів:

якщо запускатимуть по 100 ракет, як раніше, – це ще 5 атак,

якщо по 70 – 7 – 8,

якщо по 35 – 10 – 15 атак.

Водночас Арестович зауважив, що пуски малими дозами легко перехоплює ППО. Оскільки, перехопити 30 ракет легше ніж 100.

Ситуація, за словами радника, погіршиться, якщо Росії передасть ракети Іран: "але, й з ними розберемось".