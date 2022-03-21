В Росії заговорили про розрив відносин зі США та вручили послу ноту протесту

Міністерство закордонних справ Росії вручило ноту протесту послу США в Росії Джону Саллівану через слова американського президента Джо Байдена на адресу скаженого диктатора Путіна.

У відомстві країни-агресорки зазначили, що ноту протесту вручили 21 березню. Крім того, там зазначили, що оголосили послу демарш.

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Такі заяви американського президента, які є негідними для державного діяча такого рівня, ставлять російсько-американські відносини на межу розриву. Попередили, що ворожі дії, які здійснюють проти Росії, наразяться на рішучий та твердий опір,

– заявили в МЗС росії.

Також працівники рашистського режиму повторили послу США звинувачення, що нібито російським дипломатам не дають працювати у Вашингтоні, і вимагали припинити провокації.

Що сказав Байден про російського диктатора

16 березня Байден під час спілкування з журналістами в кулуарах назвав Путіна "воєнним злочинцем".

17 березня, під час святкування Дня святого Патрика, Байден сказав, що Росію очолює "кривавий диктатор і чистий головоріз".

А у 2021 році Байден назвав Путіна вбивцею.

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