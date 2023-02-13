Казки про 3 дні закінчились: у Росії заявили, що Київ їм "доведеться брати 25 років"

У Росії вже заговорили, що так звана путінська "спецоперація" провалилася. І країна-окупантка буцімто зможе взяти Київ через 25 років.

Російський політолог Сергій Марков вважає, що держава-агресорка "веде війну з рівним за силою супротивником". Про це інформує 24 Канал.

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Росії доведеться "брати" Київ 25 років

Так, політолог заявив, що "друга армія світу" не була готова до такого протистояння, а українська ППО не дала окупантам захопити повітряний простір над нашою країною.

Наші літаки не літають на території противника. Вони підлітають до кордону, щоб їх не збили, випускають пару ракет і йдуть назад,

– заявив Марков.

За прогнозами політолога, Київ Росія "зможе взяти років через 25". Такі висновки він робить, спираючись на те, що окупанти не можуть захопити міста на Луганщині та Донеччині.

"Якщо селища типу Соледара та Бахмута брати по кілька місяців, то ми дійдемо до Києва через 10 чи 25 років", – каже Марков, навіть не знаючи, що Соледар та Бахмут – це міста, а не селища.

Чому провалилися плани Росії "взяти Київ за 3 дні"

Раніше речник СБУ Артем Дехтяренко розповів, що Путін справді хотів захопити Київ за умовні три дні. Для цього планувалось використати весь арсенал й всі інструменти Кремля: від військових до диверсійних груп та агентів впливу.

Росіяни призначили ролі навіть приватним охоронним структурам. І завдяки тому, що СБУ зіграла на випередження, більшість із цього Кремль не зміг реалізувати.