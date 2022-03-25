У Росії закінчуються ракети, також вони дають збій при запуску, – ЗМІ
Джерело:CNN
У Росії поступово закінчуються крилаті ракети, тож вони будуть їх берегти. Окрім того, масивні обстріли не дали окупантам досягти жодних своїх цілей.
За оцінкою США, у росіян закінчуються крилаті ракети. В окупантів обмежений ресурс керованих боєприпасів, тому надалі вони будуть використовувати їх економніше.
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Як повідомляє представник американського оборонного відомства, окрім скорочення кількості російські керовані ракети часто дають збій при запуску. Цей показник коливається в районі 20 – 60%.
США відстежують, які ракети та боєприпаси використовують росіяни. Також супутники та інші платформи дають можливість дізнатися, скілкьи з них дали збій при запуску.
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