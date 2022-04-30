У Росії закінчуються високоточні ракети: що це означає для України

У Росії справді закінчуються високоточні ракети, тож з одного боку це тішить. А з іншого, високоточної стало менше, проте інших видів та типів ракет – ще вистачить.

Про це у ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Сергій Грабський. Він також додав, що

Ворог ще не втратив наступальний потенціал і досить великі запаси військової техніки.

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Точність та частота таких ударів високоточними ракетами справді зменшиться, але що це за зброя. ЇЇ розробляли у 60-70 роках минулого століття і вона призначалась для точкового ураження і перенесення ядерного заряду,

– зазначає Грабський.

Зменшення кількості високоточних ракет і небезпека для України

На думку експерта, якщо припустити, що окупанти планують влучити у військовий об'єкт, то при нашій щільній міській забудові, така ракета може потрапити й у житловий будинок. Тому дуже важливо не нехтувати сигналами повітряної тривоги і прямувати в укриття.

"Щодо деморалізації, то війська першого ешелону розбиті морально і у них справді немає бойового духу. Поки нам не можна сподіватися, що противник підніме руки і масово здаватиметься у полон," – зазначає експерт.

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