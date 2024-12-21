Приймають тільки дрони: в Росії закрили низку аеропортів через загрозу атаки

З самого ранку 21 грудня в Росії неспокійно. Там закривають аеропорти і вводять план "Килим", оскільки відбувається наліт безпілотників.

Цікаво, що Росавіація вирішила закрити не тільки аеропорт у Казані, яку безпосередньо атакували дрони. Швидше за все, там уражено завод.

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Які аеропорти закрили в Росії 21 грудня

Мова про летовище Казані (Татарстан). Там затримувалися 11 рейсів на приліт і 14 – на виліт. А також Іжевськ (Удмуртія) і Гагарін (Саратов).

У принципі, закриття Іжевська логічне, бо звідти 300 кілометрів до Казані. Але аеропорт Гагарін у Саратові значно південніше. Можливо, саме там летіли безпілотники.

Російські монітори не повідомляли про небезпеку для Саратовської області. На момент публікації новини Гагарін уже відкрили.

Що відбувається в Казані

Там безпілотники атакували промислове підприємство. Андрій Коваленко із ЦПД назвав його хребтом російського ВПК. Мова про Казанський пороховий завод.

Він виробляє вибухові речовини, ракетне паливо та інші критично важливі для окупантів компоненти. Також завдяки його матеріалам створюють "Іскандери" та "Калібри".

Були пожежі і в житлових будинках, зокрема двох ЖК. В одному з них зачепило шпиль. Влада заявила, що ніхто не постраждав, мовляв, люди самі спустилися на вулицю.

Школи евакуювали в підвали, закрилися й торгово-розважальні центри. Масових заходів у вихідні не буде.

Росіяни, звісно, фільмували роботу ППО, запитували, за що це їм, і скаржилися на закриті укриття.

А ще навіть аплодували прильотам.

Цікава реакція росіян на прильоти: дивіться відео (обережно, нецензурна лексика!)

Кумедно, але на відео помітно напис "Смелость создавать будущее". Українські пабліки вже запропонували Татарстану подумати над відділенням від Росії. Адже жителі Казані завдячують вибухами саме Путіну та політиці Москви.