В Росії замість євреїв – українці, – Казанський про гітлерівські настрої Путіна

Політика Володимира Путіна копіює гітлеризм. Адже українці для Росії є справжнім об'єктом ненависті, як для фашистів були євреї.

Різниця лише у відсутності такого антисемітизму, як було в Німеччині. Таку думку висловив член української делегації в Тристоронній контактній групі Денис Казанський.

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Він відзначив, що гітлеризм будувався на неспроможності змиритися з тогочасною геополітичною реальністю. У прибічників Гітлера була жага реваншизму. Вони хотіли щось відвоювати, мріяли якимись старими кордонами.

"Те, що робить Путін – це один в один. Ми бачимо в Росії замість євреїв – українці. У них об'єкт для ненависті – це ми. Вони так само стверджують, що нас не існує, ми – вигадані, в нас не така мова й історія", – пояснив журналіст.

Казанський: Путін – абсолютно примітивна й погано освічена людина

Денис Казанський вважає, що глава Кремля написав зовсім безграмотну статтю, опираючись на міфи й брехню з фашистських брошур, де пишуть про відсутність в України власної мови й історії.

Це нам показує, з чого складається світогляд Путіна. Він – абсолютно примітивна людина, дуже погано освічена. Зокрема в тому, що стосується історії,

– підкреслив учасник ТКГ.

І додав, Путін висуває Україні територіальні претензії на основі фейку. Мовляв, треба переглянути кордони, провести якусь ревізію. Але всі його заяви й дії є проявом фашизму, який був ще у XX столітті.

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