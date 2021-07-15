В Росії замість євреїв – українці, – Казанський про гітлерівські настрої Путіна
Джерело:24 канал
Політика Володимира Путіна копіює гітлеризм. Адже українці для Росії є справжнім об'єктом ненависті, як для фашистів були євреї.
Різниця лише у відсутності такого антисемітизму, як було в Німеччині. Таку думку висловив член української делегації в Тристоронній контактній групі Денис Казанський.
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Він відзначив, що гітлеризм будувався на неспроможності змиритися з тогочасною геополітичною реальністю. У прибічників Гітлера була жага реваншизму. Вони хотіли щось відвоювати, мріяли якимись старими кордонами.
"Те, що робить Путін – це один в один. Ми бачимо в Росії замість євреїв – українці. У них об'єкт для ненависті – це ми. Вони так само стверджують, що нас не існує, ми – вигадані, в нас не така мова й історія", – пояснив журналіст.
Казанський: Путін – абсолютно примітивна й погано освічена людина
Денис Казанський вважає, що глава Кремля написав зовсім безграмотну статтю, опираючись на міфи й брехню з фашистських брошур, де пишуть про відсутність в України власної мови й історії.
Це нам показує, з чого складається світогляд Путіна. Він – абсолютно примітивна людина, дуже погано освічена. Зокрема в тому, що стосується історії,
– підкреслив учасник ТКГ.
І додав, Путін висуває Україні територіальні претензії на основі фейку. Мовляв, треба переглянути кордони, провести якусь ревізію. Але всі його заяви й дії є проявом фашизму, який був ще у XX столітті.
Трансляція з Денисом Казанським: дивіться відео 24 каналу
Путін написав статтю про Україну: головне
- На офіційному сайті президента Росії 12 липня було опубліковано статтю "Про історичну єдність росіян та українців". Текст є в доступі як російською, так і українською мовами.
- Путін виклав низку аргументів, чому нібито українці й росіяни є одним народом. За його словами, слов'янські та інші племена були об'єднані однією давньоруською мовою, а після хрещення Русі – православною вірою.
- До того ж, на його думку, твори Шевченка, Сковороди, Котляревського є не українським, а спільним надбанням.
- На такі дії глави Кремля вже відреагував Володимир Зеленський. Він зауважив, що міг би надати Путіну багато матеріалу, яким можна скористатися при написанні іншої – майбутньої – статті.