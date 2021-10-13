У Росії запалало через реакцію МЗС України на призначення Поклонської

13 жовтня 2021 , 19:12
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Джерело:

ТАСС

Наталію Поклонську лідер держави-окупанта призначив послом Росії в Кабо-Верде. Україна заявила у відповідь, що колаборантці не вдасться сховатися навіть в Африці. Однак у Кремлі вже встигли відповісти й на це.

У Москві не змогли пройти повз відповідь України на призначення Поклонської послом Кабо-Верде. Зокрема, щодо цього висловилася речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.

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Кремль про реакцію Києва на призначення Поклонської

Київській владі спочатку потрібно почати застосовувати українське правосуддя на території своєї країни, а потім вже "братися за Африку",
– заявила Захарова. 

Нагадаємо, 13 жовтня Володимир Путін призначив Поклонську, яка після окупації Криму перейшла на сторону ворога, послом Кабо-Верде.

Поклонська стала послом Кабо-Верде: що відомо

  • Поклонська після призначення заявила, що бути послом Росії у Кабо-Верде для неї "велика честь".
  • У закордонному відомстві Україні одразу ж нагадали, що колишня прокурорка російської окупаційної адміністрації в Криму розшукується за державну зраду. Крім того, вона ще й перебуває під санкціями України, Євросоюзу, США, Канади та Японії. Там наголосили, що Поклонській "не вдасться сховатися навіть в Африці".
  • Водночас колишній заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов повідомив, що колаборантку можуть екстрадувати з цієї африканської країни. Він додав, що провадження щодо цієї справи вже у суді й наразі розслідується.
Автор: Наталія Пристанська