У Росії запалало через реакцію МЗС України на призначення Поклонської
Джерело:ТАСС
Наталію Поклонську лідер держави-окупанта призначив послом Росії в Кабо-Верде. Україна заявила у відповідь, що колаборантці не вдасться сховатися навіть в Африці. Однак у Кремлі вже встигли відповісти й на це.
У Москві не змогли пройти повз відповідь України на призначення Поклонської послом Кабо-Верде. Зокрема, щодо цього висловилася речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.
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Кремль про реакцію Києва на призначення Поклонської
Київській владі спочатку потрібно почати застосовувати українське правосуддя на території своєї країни, а потім вже "братися за Африку",
– заявила Захарова.
Нагадаємо, 13 жовтня Володимир Путін призначив Поклонську, яка після окупації Криму перейшла на сторону ворога, послом Кабо-Верде.
Поклонська стала послом Кабо-Верде: що відомо
- Поклонська після призначення заявила, що бути послом Росії у Кабо-Верде для неї "велика честь".
- У закордонному відомстві Україні одразу ж нагадали, що колишня прокурорка російської окупаційної адміністрації в Криму розшукується за державну зраду. Крім того, вона ще й перебуває під санкціями України, Євросоюзу, США, Канади та Японії. Там наголосили, що Поклонській "не вдасться сховатися навіть в Африці".
- Водночас колишній заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов повідомив, що колаборантку можуть екстрадувати з цієї африканської країни. Він додав, що провадження щодо цієї справи вже у суді й наразі розслідується.