У Росії заплановані серйозні заміни в силовому блоці, – Буданов

Росія планує провести кадрові заміни у своєму силовому блоці. Очільник ГУР зауважив, що вони будуть доволі серйозними.

Голова ГУР Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю "Радіо Хартія" сказав, що результат цих змін ми скоро побачимо.

Дивіться також Ми досі сидимо на 70-й хвилині матчу, переламу ще нема, – Буданов

Росія планує зміни в силовому блоці

За даними ГУР, кадрові зміни у силовому блоці Росії відбудуться у найближчі місяці.

Можу вам сказати, що найближчі два місяці там (У Росії – 24 Канал) сплановані заміни серйозні в силовому блоці. Як вони відбудуться – побачимо скоро, не так довго лишилось чекати,

– сказав Буданов.

До речі, під час цього ж інтерв'ю Буданов розповів, що в Росії "не все так гладко, як вони хочуть показати". Зокрема, у країні-агресорці утворилися нові праворадикальні рухи, і їх доволі багато. До прикладу, навіть є сепаратистський рух щодо Смоленської області – "Смоляндія".

Там такі рухи є, які мене дуже дивували й в яких регіонах вони існують,

– сказав очільник ГУР.

Зауважимо, що в українській розвідці наперед знали, що ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин готує заколот, який стався наприкінці червня 2023 року. За словами Буданова, про плани вагнерівців ГУР було відомо за пів року.