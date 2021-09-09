В Росії зараз інше завдання, – Жданов про ймовірний наступ на Україну

Росія активно готується до навчань "Захід-2021", які триватимуть на території Білорусі. Туди вже перекидують військо та техніку. Однак не варто боятись, що це може бути прикриттям для наступу на Україну.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 каналу. Він зауважив, що наслідків для України від цих навчань не буде.

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"Немає ударного угруповання. В Росії на сьогодні інше завдання. Вони формують і укомплектовують Росгвардію технікою, бійцями та іншим", – сказав військовий експерт.

Він зауважив, що за останні 7 років це звичайний стан збройних сил Росії. Вони з одних навчань переходять в інші.

Жданов: Це навчання для НАТО

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що їхні війська навчатимуться спільно з російськими, адже "і воювати доведеться разом".

Військовий експерт назвав ескалацію на Донбасі і навчання у Білорусі – 2 паралельними процесами.

"Ескалація – це важіль тиску на нас, щоб ми розпочали виконувати мінські домовленості у російському трактуванні", – зазначив Жданов.

Ці навчання більше направлені на НАТО. Росія хоче показати, що немає сенсу нарощувати війська вздовж кордонів, адже вони можуть дати відповідну відсіч,

– наголосив він.

Він підсумував, що головна мета Росії – показати, що у них сил набагато більше, ніж в НАТО.

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