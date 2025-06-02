Росіяни кинули за ґрати трьох жителів Мелітополя: одна справа — довічне

У Росії винесли вирок родині з тимчасово окупованого Мелітополя. Трьох українців — чоловіка, його дружину та матір — звинуватили у "тероризмі" через підрив місцевого колаборанта. Один із засуджених отримав довічне ув’язнення.

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив трьох жителів тимчасово окупованого Мелітополя — Артема Мурдіда, його цивільну дружину Ганну Вошкодер та матір Анну Мурдід. Їх звинуватили у створенні "терористичної спільноти" та низці "диверсій" на території Запорізької області. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Медіазона".

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У чому звинуватили родину — і що стало підставою для вироку

Російська сторона стверджує, що українці нібито готували чотири вибухи, з яких один завершився смертю колаборанта Івана Ткача — директора підприємства "Міський транспорт", що співпрацював із окупаційною адміністрацією. Він загинув внаслідок вибуху його авто. Його колега Олена Сиващенко дістала тяжкі поранення.

Також, за версією РФ, родина начебто планувала підрив ділянки залізниці, а сам Артем начебто намагався підірвати начальника залізничної станції Дерябіна та голову окупаційної адміністрації Мелітополя.

Артем Мурдід отримав довічне ув'язнення, перші 8 років — у тюрмі, далі в колонії суворого режиму.

Ганну Вошкодер засудили до 20 років,

Анну Мурдід — до 22 років позбавлення волі.

Тортури, “зізнання” під примусом і порушення прав

Під час дебатів у суді Артем Мурдід заявив, що всі свідчення, які стали основою обвинувачення, він надав після тортур з боку російських силовиків.

Про суть звинувачень я дізнався від правоохоронців, які створили певні фізичні умови — насильство і тортури,

— сказав підсудний.

Про застосування тортур також повідомила його мати — Анна Мурдід. Вона стверджує, що родину змусили визнати провину, аби "підтвердити потрібну Кремлю картинку".

Нагадаємо, на окупованій території Запорізької області росіяни засудили жінку до 14 років колонії з обмеженням волі на 1 рік за перекази грошей ЗСУ. Жінка була обвинувачена у "державній зраді" за фінансову допомогу українським військовим, де служить її син.