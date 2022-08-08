Російського розробника гіперзвукових ракет звинуватили у державній зраді й кинули за ґрати

У росії 5 серпня затримали провідного вченого алєксандра шиплюка. Науковця, який займався розробкою гіперзвукових ракет, підозрюють у держзраді.

шиплюк – директор інституту теоретичної та прикладної механіки сибірського відділення російської академії наук. Він став третім російським вченим цього літа, якого затримали за цією статтею.

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У росії ув'язнили розробника гіперзвукових ракет

Науковий керівник інституту васілій фомін розповів, що шиплюка відправили в московський СІЗО "Лефортово". Його затримання відбулося незадовго після арешту головного наукового співробітника ітпм анатолія маслова, якого підозрюють у передачі даних, що становлять державну таємницю, щодо гіперзвукових ракет.

На сайті інституту мовиться, що шиплюк очолює технологічну лабораторію з унікальними аеродинамічними трубами, спеціально побудованими для імітації гіперзвукових умов.

За інформацією "Сибирь.Реалии" науковця затримали після обшуку та допиту. Співробітники ітпм та рідні вченого вважають, що це пов'язано саме з кримінальною справою маслова. Його також помістили у "Лефортово", проте ще в червні.

Наразі переслідування вчених, які займаються авіаційною наукою, має в країні системний характер. Це вже призводить до небувалого відтоку наукової молоді з цього напряму, а також зниження мотивації виконання наукових досліджень,

– заявили вчені.

Син шиплюка міхаіл відмовився від коментарів. Мовляв, таку пораду дав адвокат до з'ясування всіх деталей звинувачення.

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Коротко про затримання інших вчених у росії

За останній рік у СІЗО за статтею про державну зраду відправили ще двох учених – валєрія голубкіна та анатолія губанова.

Їхні роботи, як і у шиплюка та маслова, були присвячені авіатехніці на гіперзвукових режимах.

Окрім цього, 30 червня радянський районний суд Новосибірська ув'язнив наукового співробітника інституту лазерної фізики со ран дмітрія колкера. Його теж затримали за звинуваченнями у держзраді.

Науковець нібито співпрацював зі службами безпеки Китаю.

колкер мав рак 4 термінальної стадії. Він помер під час етапування із СІЗО.

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Військові сили росії, Китаю та Сполучених Штатів працюють над розробкою гіперзвукових ракет. Це високоманеврова зброя, яка теоретично може літати на гіперзвуковій швидкості, регулюючи курс і висоту польоту під радіолокаційним виявленням і навколо протиракетної оборони. За словами експертів, від таких ракет неймовірно важко захиститися.