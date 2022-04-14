У Росії завели справу на чоловіка, який безкоштовно роздавав роман Орвелла "1984"

Пропаганда у Росії знищила критичне мислення у людей. Натякнути росіянам на кривавість режиму Путіна спробував чоловік, роздаючи відомий роман "1984". Тепер він може поплатитися за це свободою.

Чоловіка звинувачують у дискредитації російської армії

Місцевий житель Іванова Дмитро Сілін безкоштовно роздавав перехожим книги з романом-антиутопією "1984" Джорджа Орвелла. Про це пишуть російські ЗМІ.

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Ситуація у Росії надто сильно нагадує те, про що писав Орвелл у романі "1984". Тому російська поліція склала протокол на чоловіка.

Його звинувачують у дискредитації російської армії. 12 квітня справа Дмитра Сіліна надійшла до Ленінського районного суду.



У Росії чоловік роздавав перехожим роман Орвелла "1984" / Фото росЗМІ

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