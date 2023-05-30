Слід розвідки: російський оборонний завод потрапив під масштабну кібератаку

У Росії під кібератаку потрапив завод, який виробляє комплектуючі для російської бронетехніки. Мовиться про іжевський завод "Донвард – Гідравлічні системи".

Виробництво не зупинили повністю, але робота заводу максимально ускладнена. Журналісти пишуть про це, посилаючись на джерела в розвідці.

До речі ФБР знищило потужну російську шпигунську програму, яку Москва використовувала 20 років

Знищили клієнтську базу

Співрозмовник журналістів розповів, що під час атаки знищили мережеві файлові сховища (NAS) об’ємом 50 терабайтів, а також велику частку проєктної документації та креслень дослідно-конструкторських робіт з 2007 року по нині.

Знищено клієнтську базу даних.

Зашифрували доменну мережу на понад 200 пристроїв.

Видалили всі копії даних.

Порушили штатне функціонування програм 1С, СУП, PML, PDM.

Сайт "Донвард" був закритий

Крім того, здійснили "дефейс" офіційного сайту компанії, тобто видалили веб-сторінки та замінили їх на інші. Сайт "Донвард" був закритий провайдером без жодних пояснень, однак станом на 12:30 на нього вже можна було зайти.

Припускають, що на часткове відновлення інформації піде понад місяць. Втім, багато даних втрачено назавжди.

За атакою може стояти ГУР

За атаку відповідальність взяло хакерське угруповання "TWELVE". Воно у квітні цього року "поклало" сервери федеральної митної служби Росії.

Однак журналісти переконані, що такі масштабні речі відбуваються у співпраці з українськими спецслужбами. За атакою на "Донвард" нібито стоять кіберсили ГУР Міноборони.

24 Канал намагається зв'язатись з ГУР Міноборони, аби уточнити інформацію. Щоправда, ці дані можуть просто не розкривати задля безпеки.