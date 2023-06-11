У Росії заявили про атаку безпілотників на катер "Приазов'я"

У Росії заявили, що ЗСУ нібито атакували безпілотними морськими катерами корабель "Приазов'я". А ці катери буцімто супроводжував розвідний безпілотник США.

Міноборони країни-агресорки заявило, що Україна "спробувала атакувати" корабель "Приазов'я" Чорноморського флоту Росії 6 безпілотними морськими катерами.

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У Росії заявили про атаку ЗСУ

У країні-агресорці заявили, що вночі 11 червня близько 01:30 за московським часом 6 українських безпілотних катерів "намагались атакувати" російський корабель "Приазов'я".

Також у Росії стверджують, що корабель Чорноморського флоту Росії "Приазов'я" буцімто "виконував завдання щодо контролю обстановки та забезпечення безпеки" на газопроводах "Турецький потік" та "Блакитний потік".

Окупанти заявили, що знищили всі катери

У Міноборони Росії заявили, що під час атаки над Чорним морем вів розвідку безпілотник RQ-4B Global Hawk ВПС США. Також там сказали, що всі українські катери нібито були знищені вогнем зі штатного озброєння російського корабля в 300 кілометрах на південний схід від Севастополя.

Проте вірити словам ворога не варто. Адже 24 травня в Міноборони Росії заявили, що неподалік від протоки Босфор три українські надводні дрони атакували "Іван Хурс". Заявлялося, що їх усі знищили, а корабель нібито не постраждав. Проте вже наступного дня у мережі опублікували відео, на якому один з безпілотників упритул наблизився до корабля.

Виявилось, що "Іван Хурс" отримав пошкодження, і його відправили на ремонт, на що окупантам знадобиться щонайменше пів року. Ще кілька членів ворожого екіпажу зазнали поранень.

Яка ситуація у Чорному морі