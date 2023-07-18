Якщо їм щось здається – це натяк, що пора здаватися, – Гуменюк про "атаку" на Крим дронами

Гауляйтер тимчасово окупованого Криму Сергєй Аксьонов заявив про нібито "атаку" безпілотниками на схід півострова. ППО буцімто збивала дрони. Загарбникам все частіше щось здається.

Це 24 Каналу прокоментувала керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона наголосила: це ознака того, що окупантам вже пора здаватися.

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"Чудове уточнення може бути тільки на зрозумілій Аксьонову мові: "У страха глаза вєлікі". Їм все здається. Вони все ніяк не можуть зрозуміти, що якщо їм щось здається, то це короткий натяк на те, що вже пора здаватися", – зазначила вона.

Гуменюк про "атаку" дронами на Крим: дивіться відео

Ниття окупантів