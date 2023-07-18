Якщо їм щось здається – це натяк, що пора здаватися, – Гуменюк про "атаку" на Крим дронами
18 липня 2023, 10:23Читать новость на русском
Гауляйтер тимчасово окупованого Криму Сергєй Аксьонов заявив про нібито "атаку" безпілотниками на схід півострова. ППО буцімто збивала дрони. Загарбникам все частіше щось здається.
Це 24 Каналу прокоментувала керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона наголосила: це ознака того, що окупантам вже пора здаватися.
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"Чудове уточнення може бути тільки на зрозумілій Аксьонову мові: "У страха глаза вєлікі". Їм все здається. Вони все ніяк не можуть зрозуміти, що якщо їм щось здається, то це короткий натяк на те, що вже пора здаватися", – зазначила вона.
Гуменюк про "атаку" дронами на Крим: дивіться відео
Ниття окупантів
- У міноборони Росії повідомили, що вночі 18 липня нібито Крим атакували аж 28 безпілотних літальних апаратів. І нібито 17 з них вдалось ліквідувати, а 11 – придушити за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.
- Гауляйтер півострова Аксьонов заявляв дещо іншу інформацію. За його словами, нібито вдалось збити 9 дронів, а придушити – 19.
- Незмінним залишається, що загарбники почали волати про нібито "успішну роботу ППО" та "руйнувань і постраждалих немає". Це і є черговим доказом того, що окупанти брешуть, бо наслідками після такої "масштабної атаки безпілотників" мали б бути хоч якісь руйнування.
- У російських телеграм-каналах можна прочитати велику кількість коментарів щодо того, що і російське оборонне відомство, і Аксьонов, очевидно, брешуть. Помітно, що окупантам уже вкрай складно "годувати" брехнею навіть людей, які підтримують війну проти України.
- Зауважимо, що такі заяви росіян пролунали після "бавовни" на Кримському мосту, яка відбулась у ніч на 17 липня. Бачимо, що ворог дуже нервує та намагається хоч якось "реанімувати" сили ППО в очах росіян.