Уже понад рік Росія веде повномасштабну війну проти України, яку цинічно називає "спецоперацією". Однак на тлі провалів усіх задумів, зокрема і спроб захопити Київ за 3 дні, у Кремлі вирішили змінювати риторику.

Рупор Кремля Дмітрій Пєсков у розмові з пропагандистами заявив, що Росія буцімто відкрита до того, аби "досягати своїх цілей іншим шляхом". Однак не обійшлося без цинічних закидів про нібито війну з "колективних Заходом", повідомляє 24 Канал.

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Пєсков називає Францію "учасницею війни"

Речник Путіна відреагував на запланований мирний саміт у Парижі, на який не запросили росіян. За його словами, Франція нібито не може бути посередником між Україною та Росією, бо буцімто є "учасницею війни" бо надає нашій державі військову допомогу. Пєсков каже, що таку роль можуть виконувати, наприклад Китай або Бразилія.

Не менш цинічними є заяви Пєскова про те, що Захід нібито веде війну проти Росії, а Україна є буцімто "інструментом" цієї війни. Дивно, адже усе почалося з вторгнення росіян на територію України. І не 24 лютого 2022 року, а в лютому 2014 року, коли країна-терорист почала захоплення Криму.

Та все ж, усвідомлюючи своє становище, Пєсков заявив, що Путін буцімто відкритий до пропозицій щодо досягнення цілей Кремля іншими шляхами, а не "спецоперацією". Тільки от про які цілі йдеться? На тлі того, як швидко змінюється риторика Кремля, важко зрозуміти про що саме вони говорять. І, звичайно, Пєсков знову звинуватив Захід – нібито саме те, що партнери допомагають Україні відбивати російські атаки та повертати свої території, не залишає росіянам іншого вибору.

Президент Путін був, є і буде відкритий до будь-яких контактів для того, щоб добиватися виконання наших завдань іншими засобами, ніж "СВО". Якщо це буде можливим, це буде переважно. І це потрібно знати європейським лідерам,

– заявив Пєсков.

У Держдумі визнали провал "спецоперації"

Тим часом заступник голови комітету Держдуми з питань СНД, євразійської інтеграції та зв'язків зі співвітчизниками Константін Затулін визнав, що Росія не досягла жодної із заявлених на початку вторгнення цілей. Депутат путінської партії нагадав, що у лютому 2022 року Москва заявляла про намір провести "денацифікацію" та "демілітаризацію" України, "захистити" мешканців окупованих до повномасштабного вторгнення територій Донеччини та Луганщини і домогтися нейтрального статусу України. Однак жоден із цих пунктів, як каже Затулін, Росія так і не виконала. І це депутат ще не згадав про понад 200 тисяч ліквідованих окупантів.

За його словами, тепер вже навіть немає сенсу вимагати нейтрального статусу України.