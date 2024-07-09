Під Ростовом горить підстанція та вибухи в кількох містах: Росію знову масовано атакували дрони

Росія знову перебуває під масованою атакою дронів. У ніч проти 9 липня у кількох містах країни-агресорки пролунали вибухи.

Зокрема, гучно було у Курську, Воронежі та Ростові. Також є інформація про політ безпілотників у район аеродрому "Морозовськ", що у Ростовській області, повідомляє 24 Канал.

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Друга за вечір сирена та вибухи в Курську

У Курську було досить гучно. Перед цим в області оголосили загрозу атаки БпЛА.

Дивіть відео гучного вибуху в Курську

Крім того, місцеві телеграм-канали повідомляють, що в місті вдруге лунала сирена.

Друга за вечір сирена в Курську: дивіться відео

"Бавовна" у Воронежі

У Воронезькій області також була загроза удару дронами. Ба більше, місцевий губернатор Гусєв заявив, що в регіоні працювала російська славнозвісна "Пе-Ве-О".

За його словами, ворожа армія начебто збила кілька безпілотників літаковго типу. Гусєв традиційно додав, що ані постраждалих, ані руйнувань нібито немає.

Цікаво, що місцеві ЗМІ перед цим повідомили про ще одні гучні вибухи. Однак згодом оперативні служби заявили, що не мають жодної інформації про будь-які "хлопки" в межах міста.

Гарячий вечір у Ростові

Місцеві ЗМІ та російські моніторингові ресурси заявляють про навалу дронів у Ростовській області. Летять вони начебто до аеродрому "Морозовськ", де базують ворожі бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34.

Проліт безпілотників над Ростовською областю: дивіться відео

Щоправда, сирена лунала біля самого Ростова. Зауважимо, що тривогу дали біля одного з військових містечок. А згодом на захід від обласного центру пролунав вибух – начебто працювала "Пе-Ве-О".

Відео гучного вибуху в Ростові

Як пишуть місцеві, дрони збивали на підльоті до Ростова. Зокрема, гучно було біля хутора Курлаки та у районі Генеральського поселення. Там упали два дрони.

За деякий час з’явилася інформація, що після удару дронами горить підстанція та ліс поруч із Генеральським. Це Родіоново-Несвітаєвський район.

Безпілотник підірвав підстанцію у Ростовській області: дивіться відео

За даними ЗМІ, тут вибухнув трансформатор після ймовірного удару безпілотника. Також вони показали відео.

Й так проблеми з електрикою, ще цього не вистачало,

– бідкаються пропагандисти.

Згодом губернатор Голубєв заявив про масовану атаку БпЛА та відзвітував про роботу "Пе-Ве-О" в області. За його словами, російським військовим вдалося начебто знищити та подавити засобами РЕБ кілька десятків цілей у різних районах регіону.

Також він уточнив, що на електропідстанції сталося загоряння двох трансформаторів. А у Ростові-на-Дону на місці падіння уламків загорілася суха рослинність. Пожежу вже ліквідували.

У Ростовській області вибухнув трансформатор після удару дроном: гаряче відео

Нагадаємо, що у Ростовській області начебто через спеку запровадили відключення світла.

Цієї ж ночі потужні вибухи пролунали в Бєлгороді. Пропагандисти заявляють про пошкодження заводу "Енергомаш". Ба більше, за повідомленням опозиційних ЗМІ, могло прилетіти в район військового шпиталю. Також повідомляють про потужні прильоти в Муромі.

До слова, раніше ЗСУ анонсували масштабну помсту окупантам за удар і вбивство українських дітей у "Охматдиті" в Києві.