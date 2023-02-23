"У ворога палає": міноборони Росії зробило панічну заяву про "напад" України на Придністров'я
Росія продовжує створювати провокації. 23 лютого міноборони країни-агресорки заявило, що нібито Україна готується до вторгнення у Придністров'я.
Цю інформацію вже спростував речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. За його словами, Росія продовжує нагнітати ситуацію.
Важливо Поки Україна стримує армію Росії, прямої військової загрози Молдові нема, – Санду
Міноборони Росії про "напад" на Придністров'я
Зранку 23 лютого відомство оприлюднило інформацію, що нібито найближчим часом Україна готує збройну провокацію проти Придністров'я. Росіяни марять, що ЗСУ разом з "Азовом" можуть вторгнутися до окупованої території.
У міноборони Росії вважають, що як "привід для вторгнення" буцімто планується інсценування нібито вторгнення російських військ з території Придністров'я.
Для цього українські диверсанти, що беруть участь у постановному вторгненні, будуть переодягнуті у форму військовослужбовців Збройних Сил Росії,
– набрехали росіяни.
У російського ворога палає
За словами Сергія Братчука, Росія наразі намагається нагнітати ситуацію та створює джерело відповідної напруги. Речник нагадав, що з перших днів повномасштабного вторгнення саме з території Придністров'я на Одещину намагалися заходити ДРГ, яких ЗСУ нищили або брали у полон.
"Ця ситуація – це інформаційна підкачка. Розуміємо, що у ворога палає. А про захоплення Кишинева я думаю, що спецслужби як України, так і Молдови працюють. Впевнений, що Україна і Молдова повернуть окуповані території", – наголосив Братчук.
Загроза для Молдови з боку Росії
- 22 лютого Путін відродив свій імперіалістичний наратив про те, що Росія бореться за "історичні кордони". Цей наратив він вже озвучував перед вторгненням в Україну 24 лютого 2022 року.
- Аналітики вважають, що Путін не зможе напасти на Молдову, оскільки йому бракує військового потенціалу, хоча це вказує на ескалацію його постійних зусиль з підриву молдовської держави.
- Володимир Зеленський раніше заявив, що Росія хоче зруйнувати політичний порядок у Молдові. Наша розвідка перехопила план того, як Кремль збирається "зламати Молдову".
- Майя Санду розповіла, що Україна передала їй плани Кремля щодо дестабілізації ситуації у Молдові.