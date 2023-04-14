Росія раптово привела у бойову готовність Тихоокеанський флот: у Зеленського відреагували

14 квітня Росія раптово оголосила перевірку свого Тихоокеанського флоту. Всі кораблі привели у повну бойову готовність.

Як зазначають російські ЗМІ, про це повідомив міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Відомо, що для перевірки підняли весь екіпаж, передає 24 Канал.

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Що передбачає перевірка

Основна мета – нарощування здатності вирішувати завдання щодо відображення агресії ймовірного супротивника. Керує перевіркою головнокомандувач ВМФ Микола Євменов,

– йдеться у повідомленні.

Зазначають, що у рамках перевірки флот виконає ракетні пуски для ураження корабельних ударних груп та наземних об'єктів умовного супротивника. Крім того, додають, що буде залучена далека авіація.

Перевірка проходитиме у три етапи

Пізніше начальник російського Генштабу Валерій Герасимов заявив, що раптову перевірку проведуть у три етапи:

флот приведуть в повну бойову готовність, перевірять чергові сили ППО та підрозділи авіації,

розгорнуть сили постійної готовності з пунктів базування до районів бойової підготовки,

відпрацюють навчально-бойові завдання.

Крім того, Герасимов доручив окремо контролювати готовність стратегічних підводних човнів до застосування зброї.

Своєю чергою, Шойгу заявив, що "у процесі перевірки Тихоокеанського флоту необхідно відпрацювати дії щодо відбиття висадки противника на південні Курильські острови та Сахалін".

Як відреагували в Україні

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак вже відреагував на метушню росіян.

"Підіймай металобрухт по тривозі, чи не підіймай – весь світ вже побачив руйнацію "скрєпи" непереможної армії Росії. І саме з руйнацій "скрєп" починалися незворотні процеси в імперіях", – йдеться в повідомленні Єрмака.

Глава ОП також вирішив понасміхатись з росіян, запитавши, чому вони не підняли крейсер "Москва".

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