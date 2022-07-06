"Елемент інформаційної війни": Подоляк прокоментував заяву росії про участь путіна в саміті G20

Михайло Подоляк 6 липня прокоментував заяву росії про участь владіміра путіна в саміті G20. Радник голови Офісу Президента зауважив, що такі заходи – це завжди певні майданчики для ведення пропаганди.

Подоляк в ефірі телемарафону зауважив: росіяни приїдуть, аби заявити, що вони нібито мали право зайти на територію України, бо тут бігають якісь "нацисти", повідомляє 24 канал. росія спробує використати цей майданчик.

Зауважте Все фіксується, – у Зеленського пояснили, для чого росія обстрілює свої ж міста

Радник голови ОП наголосив, що з росіянами серйозно вже ніхто не спілкується. Саме там вони хочуть використати G20, аби розказати, що нібито мали право зайти, аби вбивати українців.

Тим часом Україна залучить контрпропаганду.

Оці заяви МЗС росії – це елемент інформаційної війни. Були заяви певної кількості політиків інших країн про те, що не є прийнятною участь Путіна у будь-якому міжнародному заході подібного рівня. Подивимось, як будуть далі розвиватися події,

– заявив Подоляк.

Радник глави ОП наголосив, що Україна висловить свою позицію щодо участі Путіна в саміті лише тоді, коли організатори оголосять остаточний склад учасників G20.

Зеленського запросили на G20

Якщо ви бачите у наших новинах прізвища та імена з малої букви, це не помилка, а позиція редакції щодо дій держав-терористів й окремих людей, які підтримали повномасштабне вторгнення в Україну

Володимир Зеленський подякував за запрошення на саміт G20. Український лідер зауважив, що приймає його. Водночас участь України у саміті "залежатиме від безпекової ситуації та від складу учасників саміту".

Зауважте – дмітрій мєдвєдєв видав нову маячню: дивіться відео